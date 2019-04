TypeScript 3.4 mit −−incremental-Flag erschienen

Mit TypeScript 3.4 wurde einiges an der Sprache verändert: Neue Features wie das −−incremental-Flag, das die Compile-Time verkürzen soll, sind dabei. Die neue Version bringt auch Breaking Changes mit.

TypeScript 3.4 steht zur Anwendung bereit. Das neuste Release der JavaScript-Sprache bringt unter anderem eine weitere Option für das inkrementelle Compiling mit dem −−incremental -Flag mit. Insgesamt benennt Daniel Rosenwasser sechs Features und die Breaking Changes als Neuerungen im Blogpost zum Release.

TypeScript 3.4: Flag für schnellere inkrementelle Builds

Mit dem Flag --incremental steht eine neue Option in TypeScript zur Verfügung, die die notwendige Zeit zum Erstellen inkrementeller Builds verringern soll. Das neue Flag nutzt ein ähnliches Konzept wie der bereits bekannte --watch -Mode, der ebenfalls ein inkrementelles Compiling durchführt. Während der Watch-Mode jedoch Änderungen überwacht, arbeitet der inkrementelle Modus mit einem aus dem letzten Build-Vorgang gespeicherten Projekt-Graph, anhand dessen es im Rahmen des nächsten Builds festlegt, wie das Type Checking mit dem kleinsten möglichen Aufwand erfolgen kann.

Daneben wurde an den Type-Inferenzen gearbeitet. Neu in TypeScript 3.4 ist in dieser Hinsicht, dass diese nun auch von einer generischen Funktion aus für eine andere generische Funktion verfügbar sind. Auch steht nun Type Checking für das neue ECMAScript-Feature globalThis zur Verfügung, das derzeit auf Stufe 3 der Standardisierung beim TC39 befindlich ist.

Daraus resultiert auch einer der Breaking Changes dieses Releases. Top-Level this ist jetzt typisiert mit typeof globalThis statt mit any , wie es bisher verwendbar war. Weitere Informationen zu den neuen Features, Änderungen und Breaking Changes in TypeScript 3.4 können dem Blogpost zum Release entnommen werden.

TypeScript 3.5: Definition per Ausschlussverfahren