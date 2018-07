TypeScript 3.0 ist da: Das sind die neuen Features

TypeScript 3.0 wurde veröffentlicht und bringt eine Reihe neuer Features für Entwickler mit. Dazu gehören neue Optionen für die interne Referenz von Projektbestandteilen, die von Daniel Rosenwasser (Program Manager von TypeScript) als eines der Highlights des Release vorgestellt wurden. Mit den neuen Projketreferenzen soll die Verwaltung verschiedener Teilprojekte, die im Rahmen des Build-Prozesses zusammenlaufen sollen, erleichtert werden. Die tsconfig.json -Dateien solcher Teilprojekte können dazu mit TypeScript 3.0 selbst als Dependencies innerhalb von tsconfig.json spezifiziert werden. Das soll, so Rosenwasser, dazu führen, dass TypeScript ein Verständnis für die Buildhierarchie und Struktur des Outputs von Projekten abbilden und umsetzen kann. Man rechnet damit, dass die Build-Zeiten von TypeScript-Projekten dadurch sinken werde.

Im Rahmen der neue Projektferenzen bringt TypeScript 3.0 einige APIs mit, die für die Integration in das Ökosystem von Build-Tools genutzt werden können. Mit dem neuen --build -Flag kann außerdem ohne ohne weiteres Tooling im Build-Prozess mit den neuen Funktionen gearbeitet werden. Für den Befehl tsc --build stehen vier weitere Flags zur Verfügung. --verbose zeigt die einzelnen Schritte im Build-Prozess an, --dry führt einen Build durch, ohne Dateien auszugeben, --clean versucht, Output-Files zu entefrnen, --force erzwingt einen nicht-inkrementellen, vollständigen Rebuild eines Projekts.

Neu in TypeScript 3.0 ist außerdem der Top-Type unknown . Dabei handelt es sich um ein selektiveres Gegenstück zu any . Daniel Rosenwasser beschreibt den neuen Type wie folgt: