Theia Trivia – das QUIZ: Wie gut kennst du dich mit Theia aus?

Kommt und stellt euer Wissen auf die Probe! Es ist Zeit für einen weiteren Teil unserer anhaltenden Quiz-Reihe – heute zum Thema Theia.

Theia ist ein Theia ist ein Framework für Cloud- & Desktop-IDEs und in TypeScript implementiert. Vor Kurzem ist es ein Eclipse-Projekt geworden.

Aus diesem Grund haben wir gemeinsam mit Akos Kitta, Experte für Web-Technologien, Eclipse RCP und Language Engineering, ein Quiz erstellt, um euer Wissen über Theia zu testen.

Beantworte die folgenden zehn Fragen und finde heraus, wie viel du über Cassandra weißt!

1.) Woher kommt der Name Theia?

a) Theia ist eine Titanin aus der griechischen Mythology.

b) Theia ist ein griechischer Mädchenname und bedeutet „Göttin“ bzw. „göttlich“.

c) Theia ist der Name eines urzeitlichen Objektes von der Masse eines Planeten, das – so die Theorie – vor rund 4.5 Milliarden Jahren mit der Erde kollidiert ist.

d) All das oben genannte trifft zu.

Antwort d) All das oben genannte trifft zu.

2.) Unter welcher Lizenz steht Theia?

a) Apache License 2.0

b) MIT

c) EPL-2.0 bzw. GPL-2.0 mit Classpath-exception-2.0

Antwort c) EPL-2.0 bzw. GPL-2.0 mit Classpath-exception-2.0

3.) Wie oft gibt es Updates für Theia?

a) An jedem letzten Donnerstag des Monats wird eine neue Version veröffentlicht.

b) Nach jedem Push zum Master Branch wird eine neue Version veröffentlicht.

c) Es gibt keine wirklichen Releases. Man muss sich Theia mithilfe von yarn selbst erstellen.

Antwort a) An jedem letzten Donnerstag des Monats wird eine neue Version veröffentlicht. Dies ist immer die aktuellste. Zusätzlich stimmt b), nach jedem Push zum Master wird ein neues „Next Version“-Release veröffentlicht.

4.) Wofür steht „LSP“ im Kontext von Theia?

a) Liskov Substitution Principle. Ein Prinzip der objektorientierten Programmierung.

b) Language Server Protocol. LSP is s JSON protocol for sending requests to language tools to aid a text editor. For instance, for code refactoring.

c) Link-state packet. LSP is a packet of information generated by a network router.

Antwort a) An jedem letzten Donnerstag des Monats wird eine neue Version veröffentlicht. Dies ist immer die aktuellste. Zusätzlich stimmt b), nach jedem Push zum Master wird ein neues „Next Version"-Release veröffentlicht.



5.) Was ist Monaco?

a) Ein Stadtstaat an der französischen Riviera.

b) Eine köstliche Eissorte.

c) Monaco ist ein Code-Editor mit vielen Features, der bei VS Code und Eclipse Theia zum Einsatz kommt.

Antwort c) Monaco ist ein Code-Editor mit vielen Features, der bei VS Code und Eclipse Theia zum Einsatz kommt.



6.) Welches ist keine Theia-Erweiterung?

a) @theia/core

b) @theia/extension-manager

c) Es gibt so etwas wie „Theia-Erweiterungen“ gar nicht.

d) In Theia ist alles eine Erweiterung.

Antwort d) In Theia ist alles eine Erweiterung.



7.) Wo kann ich meine Theia-basierten Anwendungen ausführen?

a) Nur im Browser.

b) Theia-basierte Anwendungen sind reine Desktop-Anwendungen.

c) Sowohl als auch. Theia ist ein Framework für Cloud- & Desktop-IDEs und in TypeScript implementiert.

Antwort c) Sowohl als auch. Theia ist ein Framework für Cloud- & Desktop-IDEs und in TypeScript implementiert.

Ergebnisse

Also, wie habt ihr euch geschlagen? Hier geht es zur Auswertung:

0-2 richtige Antworten: Du stehst noch am Anfang deiner Theia-Karriere.

3-4 richtige Antworten: Nicht schlecht, aber vielleicht könnte ein bisschen mehr Detailwissen nicht schaden.

5-6 richtige Antworten: Top! Du weißt wirklich gut über das Thema bescheid!

7 richtige Antworten: Du bist ein Theia-Gott.

