Der September bescherte uns neben den letzten warmen Sommertagen auch viele spannende Themen aus der Entwicklerwelt. Werfen wir also gleich einmal einen Blick auf die JAXenter-Highlights. Ganz oben auf dem Siegertreppchen stand dabei ein Grundsatzthema…

Platz 10 der beliebtesten JAXenter-Artikel im September belegt Arthas. Was es damit auf sich hat? Arthas ist ein neues Diagnose-Tool für Java, das von Alibaba entwickelt wurde. Es zielt darauf ab, Probleme von Java-Anwendungen in der Produktion zu beheben, ohne dabei den Code zu ändern oder den Server neu zu konfigurieren. Wir haben uns angesehen, was Arthas alles kann.

Die Payment-Plattform Stripe hat in Zusammenarbeit mit Harris Poll eine Studie durchgeführt, die die zunehmende Bedeutung von Entwicklern für Unternehmen aufzeigt. Wie die Ergebnisse zeigen, sind Entwickler weit mehr als ein wichtiger Wettbewerbsfaktor für Unternehmen. Unser Platz 9 im Monat September.

Platz 8 geht an unseren JavaScript Expertencheck. Darin wurden sechs Experten nach dem Status Quo der Webentwicklung befragt. Wie stellt sich aktuell die JavaScript-Szene dar? Welche Trends sind wichtig? Welche Herausforderungen gilt es zu meistern?

Künstliche Intelligenz (KI) begegnet uns überall, wie unser Platz 7 des Monats zeigt: Sie soll Flotten selbstfahrender Autos steuern, unzählige neue Geschäftschancen eröffnen und verheißt sogar den Schlüssel zur Weltmachtposition. Bei all den Erwartungen übersehen wir jedoch leicht das wahre Potenzial von KI.

Im März dieses Jahres wurde im Hause Red Hat mit dem Release von WildFly 12 damit begonnen, den Java-EE-Application-Server fit für die Java EE 8 Zertifizierung zu machen. Nun, mit Version 14, ist dieser Prozess abgeschlossen. Was das Release sonst noch an Bord hat, haben wir uns angesehen.

Microservices-Architekturen sind sehr populär, auch wenn sie, wie mancher Kritiker sagt, nicht unbedingt das Allheilmittel der Softwarearchitektur sind. Um das Erstellen von Java Microservices in Cloud-Umgebungen zu vereinfachen, hat Oracle ein neues, quelloffenes Java Framework veröffentlicht: Helidon. Dieses eröffnet die zweite Hälfte unserer Top 10 im Monat September.

Das Verlangen seitens des Kunden nach Innovationen von Handelsunternehmen nimmt zu. Mithilfe von Retail Analytics wird die Auswahl und Spezifizierung vielversprechender Anwendungsfälle erleichtert, indem es statistische Auswertungen, Techniken des maschinellen Lernens und der künstlichen Intelligenz kombiniert, um datengetriebene Entscheidungen im Geschäftsalltag zu ermöglichen und dem Kunden verbesserte Kauferlebnisse zu bieten.

Die Bronzemedaille geht an den dritten Teil unseres Javascript Expertenchecks. Teil 3 widmet sich den Themen, denen unsere Experten momentan besondere Aufmerksamkeit schenken.

Der zweite Platz geht an JavaFX 11: Pünktlich nach dem im Juni vorgestellten Fahrplan erschien JavaFX 11 genau eine Woche vor Java 11. Viel Neues hat die aktuelle Version des Toolkits für die Erstellung von grafischen Benutzeroberflächen mit Java nicht, lediglich ein neues API hat es ins Release geschafft. Viel wichtiger ist allerdings, dass dies einen Meilenstein ganz anderer Art für das Framework darstellt: Das erste komplett unabhängige Release vom JDK.

Hier kommt Platz eins: Nachdem Java 10, das erste „normale“ Release nach dem neuen Release-Zyklus, pünktlich veröffentlicht wurde, ist nun auch die erste Version mit Langzeitunterstützung verfügbar: Java 11. Falk Sippach hat sich für uns die wichtigsten Neuerungen der aktuellen Java-Version angeschaut.