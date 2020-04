Devs@Home – Live-Webinar 14. April, 13 Uhr: „Ich packe meinen Testtoolkoffer und nehme mit…“

Die Webinar-Reihe Devs@Home bringt IT-Experten in Euer (Home) Office. Am Dienstag, 14.4. um 13 Uhr packt Sandra Parsick mit uns ihren Testtool-Koffer. Welche Werkzeuge kommen mit rein? Mit diesen Tools macht das Testen wieder Spaß!

In Zeiten der Pandemie arbeiten immer mehr Entwickler in isolierten Umgebungen oder von zu Hause aus. Mit der Webinar-Reihe Devs@Home wollen wir der sozialen Distanzierung entgegenwirken: TechTalks vom Heim-Schreibtisch – von Profis für Profis!

Dienstag, 14. April, 13 Uhr: Testwerkzeuge für den Entwickleralltag

Webinar mit Sandra Parsick



Tests sind das Hauptkommunikationsmittel von Entwicklern über den Code. Mit Tests kommuniziert man auch noch mit dem nächsten Entwickler, nachdem man das Projekt verlassen hat. Tests sind eine lebende Spezifikation des Codes, den sie testen. Man sollte sie mindestens so sauber halten wie den Produktionscode – wenn nicht sauberer.

Doch wer hat die Aussage „Das kann man nicht testen“ oder „Den Test kann man nicht schöner schreiben“ noch nicht gehört? Oft basieren diese Aussagen darauf, dass man den Großteil des Arsenals der Testwerkzeuge, die uns inzwischen zur Verfügung stehen, noch nicht kennt.

Neben JUnit, gibt es viele weitere Testwerkzeuge, die den Entwickleralltag beim Testschreiben vereinfachen können. Dieser Vortrag gibt einen Überblick über nicht so bekannte Features von JUnit 5 und stellt nicht weitere Testwerkzeuge vor, mit denen das Schreiben von Tests wieder Spaß macht.

Das Webinar findet auf der Plattform zoom.us statt und ist für alle offen zugänglich. Eine Teilnahme ist unter folgendem Link möglich:

Die Sprecherin

Sandra Parsick ist als freiberufliche Softwareentwicklerin und Consultant im Java-Umfeld tätig. Seit 2008 beschäftigt sie sich mit agiler Softwareentwicklung in verschiedenen Rollen. Ihre Schwerpunkte liegen in den Bereichen Java-Enterprise-Anwendungen, agile Methoden, Software Craftsmanship und der Automatisierung von Softwareentwicklungsprozessen. In ihrer Freizeit engagiert sie sich in der Softwerkskammer Ruhrgebiet.

Devs@Home

Angesichts der Corona-Welle werden soziale Events überall in der Welt eingeschränkt. Büroarbeit wird weitgehend auf das eigene Heim verlagert.

Wenn ein Großteil von uns nun also im Home Office verweilt, was liegt da näher, als dass wir uns stärker vernetzen? Etliche IT-Experten, die üblicherweise auf einer unserer Konferenzen anzutreffen sind, waren begeistert von der Idee, ihre Talks von zu Hause aus zu halten und via Live-Stream mit anderen Daheimgebliebenen zu teilen.

TechTalks vom Schreibtisch

Unter dem Label Devs@Home findet Ihr hier mehrmals pro Woche aktuelle Live-Talks zu Themen wie Java, TypeScript, DevOps, .NET, PHP, Microservices, etc. Im Anschluss habt Ihr die Gelegenheit, Fragen zu stellen und mit den Experten zu diskutieren.