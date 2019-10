Neues Quickvote: Welches Build Tool nutzen Sie?

Stimmen Sie ab!

Was des modernen Menschen Smart-Home-System, ist des Entwicklers Build Tool – die Automatisierung ist in unserem Alltag ein willkommener Gast! Doch ist es an der Zeit ein Werkzeug auszuwählen, machen in erster Linie Maven, Ant und Gradle das Rennen. Allerdings transformieren sich Buildr und Bazel zu Mitstreitern auf Augenhöhe. Grund genug für eine kleine Bestandsaufnahme: Welches Build Tool wird aktuell am meisten genutzt? Stimmen Sie ab!