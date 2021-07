Erfahrungen und Best Practices mit Ansible

Ansible ist im Bereich der Infrastruktur-Automatisierung ein mächtiges Werkzeug. Doch gilt es wie immer, das Tool auch richtig einzusetzen, sodass es die Arbeit am Projekt auch wirklich optimal unterstützt. In diesem Beitrag bechreibt Sebastian Gumprich Erfahrungen und Best Practices, die den Einsatz von Ansible erst richtig wertschöpfend machen.

Bereits seit März 2014 arbeite ich mit Ansible – beginnend mit Version 1.1. Seither habe ich viele Playbooks und Rollen geschrieben, um Betriebssysteme, Anwendungen und Continuous-Delivery-Pipelines zu konfigurieren. Mit Ansible verwalte ich AWS-Instanzen, VMware-Cluster und Xen-Hosts. Außerdem manage ich einige Open-Source-Ansible-Rollen auf GitHub und habe Dockerfiles für Betriebssystem-Images geschrieben, die Ansible enthalten (hauptsätlich zum Testen der Rollen).

Im Laufe der Zeit haben sich innerhalb meines Team einige Best Practices herauskristallisiert, die wir beim Schreiben und Ausführen von Ansible-Code in der Produktion beachten. Diese Best Practices wollen wir uns in diesem Beitrag genauer anschauen.

Natürlich schreibe ich nicht als erster über Ansible Best-Practices. Es gibt andere Quellen, die sehr informativ waren und mir enorm geholfen haben:

Über das Schreiben von Ansible Playbooks

Benennung der Aufgaben und Plays

Beim Schreiben von Tasks und Plays in Ansible ist die Benennung optional. Allerdings sollten Sie Ihren Aufgaben und Plays immer sinnvolle Namen geben. Wenn Sie ein Playbook ohne benannte Tasks ausführen, sehen Sie die folgende Ausgabe:

PLAY [localhost] ******************************** TASK [include_vars] ******************************** ok: [localhost] TASK [yum] ******************************** ok: [localhost]

Beim Versuch, fehlgeschlagene Tasks zu debuggen, ist es wirklich hilfreich zu wissen, welche Aufgabe fehgeschlagen ist und was diese hätte machen sollen. Die Benennung der obigen Aufgabe kann daher folgende Ausgabe ergeben:

PLAY [Create a new virtual machine] ******************************** TASK [Include vmware-credentials] ******************************** ok: [localhost] TASK [Install required packages with yum] ******************************** ok: [localhost]

Das ist hilfreicher, oder?

Überflüssige Informationen auslassen

Eine Sache, die Sie nicht machen müssen, ist den Rollennamen im Task-Namen einzuschließen. Dieser ist ohnehin schon enthalten:

Playbook:

- name: configure sudoers hosts: all roles: - role: sudoers

Task-Datei der Rolle:

- name: create sudoers.d-directory if it does not exist file: path: /etc/sudoers.d/ owner: root group: root mode: 0750 state: directory

und die Ausgabe des Plays:

ansible-playbook playbooks/sudoers.yml PLAY [configure sudoers] ******************************** TASK [sudoers : create sudoers.d-directory if it does not exist] ******************************** ok: [webserver01]

Sehen Sie, wie der Rollenname in die Aufgabenbeschreibung aufgenommen wird, ohne dass er explizit definiert ist?

Verwendung von Modulen anstatt Ausführung von Commands

Diese Best Practice sollte zwar offensichtlich sein, aber für Personen, die einen klassischen Adminhintergrund haben und neu bei Ansible sind, ist das oft nicht der Fall: Ansible ist batteries-included und verfügt über mehr als 1000 Module zur Verwaltung von Systemen. Meistens ist es nicht notwendig (noch nützlich!), statt der Modulverwendung auf Shell-Befehle zurückzugreifen.

Hier ist ein einfaches Beispiel. Anstatt Folgendes zu tun:

- name: install htop hosts: all tasks: - command: "yum install htop -y"

sollten Sie dies durchführen:

- name: install software hosts: all tasks: - name: "install htop" yum: name: "htop" state: present

Ansible ist behiflich, wenn es darum geht zu erkennen, wann Sie Module anstelle von Commands verwenden sollten. Es erkennt diese Verwendungen und gibt eine Warnung aus. Wenn die obige Aufgabe mit command ausgeführt wird, zeigt Ansible:

TASK [command] *********************** [WARNING]: Consider using yum module rather than running yum

Verwenden des Copy- oder Template-Moduls anstelle von Lineinfile

Es ist oft notwendig, einzelne Dateienzeilen zu ändern. Wenn Sie dies tun müssen, verwenden viele Leute lineinfile– oder blockinfile-Module, um die Datei zu ändern.

Im Laufe der Jahre habe ich jedoch gelernt, dass man diese Module in der Regel nicht verwenden sollte, wenn Sie Dateien ändern möchten. Sie sollten lieber das Template– oder Copy-Modul verwenden, um nicht nur einzelne Zeilen, sondern die gesamte Datei zu verwalten.

Dafür gibt es zweierlei Gründe. Einerseits müssen Sie bei der Verwendung von lineinfile oft Regex verwenden. Daraus resultieren zwei Probleme. Tatsächlich ist die Verwendung von Regex oft in Ordnung, wenn die Regex einfach ist (oder Sie und die Personen, die Ihre Playbooks benutzen, mit Regex vertraut sind). Der zweite Grund ist, dass Sie wissen und sich erinnern müssen, dass diese bestimmte Zeile in dieser einen Konfigurationsdatei von Ansible verwaltet wird. Wenn Sie die gesamte Datei mit einem Template verwalten, können Sie die ansible_managed -Variable verwenden, um deutlich zu machen, dass sich die Datei unter Ansible-Kontrolle befindet.

Hier ist ein Beispiel. Anstelle von:

- lineinfile: path: /etc/selinux/config regexp: '^SELINUX=' line: 'SELINUX=enforcing'

verwenden Sie:

- copy: src: "etc/selinux/config" dest: "/etc/selinux/config"

oder:

- template: src: "etc/selinux/config.j2" dest: "/etc/selinux/config"

…mit der Vorlagedatei, die wie folgt aussieht:

# {{ansible_managed}} SELINUX=enforcing SELINUXTYPE=targeted

Bonus: Sie können eine Variable für den selinux-state verwenden und sie einfach auf Servern, auf denen selinux nicht im Enforcing-Status sein sollte, ändern.

Explizit beim Schreiben von Aufgaben sein

Wenn ich meine, dass Sie beim Schreiben von Ansible-Aufgaben eindeutig sein sollten, ist es am besten, dies anhand eines Beispiels zu zeigen. Anstatt das zu schreiben:

- name: copy files hosts: all tasks: - name: "copy file to server" copy: src: "foo" dest: "/etc/foo/bar/"

ist folgender Code besser:

- name: copy files hosts: all tasks: - name: "copy file to server" copy: src: "foo" dest: "/etc/foo/bar/" owner: "root" group: "root" mode: "0644"

Auch hierfür gibt es zwei Gründe. Der erste ist technischer Natur: Wenn Sie den Besitzer und die Gruppe der Datei nicht explizit deklarieren, ist der Eigentümer der Benutzer, der Ansible ausgeführt hat. Das ist etwas, was nicht immer wünschenswert ist und leicht vermieden werden kann, wenn man explizit ist.

Der zweite Grund ist eher ein organisatorischer oder “menschlicher Grund”. Wenn Personen Ihr Playbook oder Ihre Rolle verwenden, kennen sie möglicherweise nicht immer die Standardeinstellungen der Module, die Sie verwenden, oder wissen nicht, was Sie mit den Tasks erreichen möchten. Wenn Sie in Ihren Tasks explizit sind, gibt es weniger Raum für Vermutungen und Interpretationen.

Dokumentation der Tasks

Bei der Benennung Ihrer Tasks ist es zwar wichtig zu wissen, was sie machen, jedoch ist es oft wichtiger zu dokumentieren, warum der Task das macht, was er eben macht. Wenn es nicht direkt offensichtlich ist, was der Task macht, schreiben Sie einfach einige Kommentare über ihn. Somit können Sie detaillierter erklären, was und warum etwas passiert:

# the typo3cms-binary is a console to execute common TYPO3-related tasks # the console is installed with composer # the path to the binary is relative to the docroot # docs: https://docs.typo3.org/typo3cms/extensions/typo3_console/CommandReference # typo3cms language:update # Update language file for each extension - name: update typo3 languages tags: typo3cms command: "vendor/bin/typo3cms language:update" args: chdir: "{{build_root}}"

Wenn Sie das command-, shell- oder raw -Modul anstatt der “korrekten” Module nutzen müssen, dokumentieren Sie, warum Sie diese nicht nutzen können:

# the svn-module does not support adding files, so we have to use the command-module - name: add build to svn repo command: "svn add build.tar.gz"

Danke an mikeoquinn für den Vorschlag!

Über das Variablen-Schreiben

Präfixe in Variablen nutzen

Es gibt einige Dinge, die Sie beim Schreiben von Variablen für Ihre Rollen beachten sollten. Das Erste ist, dass Sie ihnen den Namen der Rolle voranstellen sollten. Dies macht es einfacher zu wissen, wo die Variable verwendet wird.

Hier ist ein Beispiel. Stellen Sie sich vor, Sie schreiben eine Rolle für die Installation und Konfiguration des Apache-Webservers (Sie müssen das wahrscheinlich nicht tun). Die Rolle wird apache genannt. Jetzt möchten Sie eine Variable erstellen, die den Standard- Listen -Port konfiguriert.

Sie werden es wahrscheinlich so machen:

listen_port: 443

Allerdings sollten Sie besser Folgendes schreiben:

apache_listen_port: 443

Abgesehen vom bereits erwähnten Grund, gibt es hier keine Zweideutigkeit. Sie wissen definitiv, dass diese Variable zur Apache-Rolle gehört. Es könnte eine andere Rolle für eine andere Software geben, die auch einen Listen-Port definiert. Bei Variablen mit Präfixen ist dies kein Problem, da Variablen jetzt ihren eigenen Namensraum haben.

Übrigens, Puppet und Chef sind hier im Vorteil und haben echte Namensräume für ihre Rollen. Ansible ist nicht so konzipiert.

Über das Schreiben und Verwenden von Variablen

Wenn Sie eine Variable in Ansible verwenden, muss diese zitiert sein.

Das folgende Beispiel wird nicht funktionieren:

- name: install software hosts: all tasks: - name: "install packages" yum: name: {{ item }} state: present with_items: - htop

Dies funktioniert jedoch:

- name: install software hosts: all tasks: - name: "install packages" yum: name: "{{ item }}" state: present with_items: - htop

Sie können auch einzelne Hochkommata verwenden und die Leerzeichen zwischen den geschweiften Klammern und dem Variablennamen weglassen. Ich bin jedoch der Ansicht, dass die oben stehende Ausführung der am besten lesbare Stil ist. Das Wichtigste ist, bei einem Stil zu bleiben.

Zeigen Sie keine sensiblen Daten in der Ansible-Ausgabe

Wenn Sie das Template -Modul verwenden und sich Passwörter oder andere sensible Daten in der Datei befinden, möchten Sie nicht, dass es im Ansible-Output angezeigt wird. Dafür ist die no_log -Option da. Wenn diese zu einem Task hinzugefügt wird, wird die entsprechende Ausgabe des Tasks nicht protokolliert.

Hier ist ein Playbook-Beispiel:

- name: copy information hosts: localhost tasks: - name: Copy super sensitive information to host template: src: "secret.j2" dest: "/etc/secret"

Ohne no_log: true sieht die Ausgabe so aus:

PLAY [test] ********************************************************************************************************************************************************************************** TASK [Copy super sensitive information to host] ********************************************************************************************************************************************** --- before +++ after: /tmp/tmpS6ymZC/secret.j2 @@ -0,0 +1,1 @@ +PASSWORD=secret changed: [webserver01]

Mit no_log: true wird es so aussehen:

PLAY [test] ********************************************************************************************************************************************************************************** TASK [Copy super sensitive information to host] ********************************************************************************************************************************************** --- before +++ after: /tmp/tmp23CKjm/secret.j2 @@ -0,0 +1,1 @@ + [[ Diff output has been hidden because 'no_log: true' was specified for this result ]] changed: [localhost]

Um vertrauliche Daten in Ihren Playbooks und Rollen geheim zu halten, verwenden Sie ansible-vault. Es gibt eine ausführliche Dokumentation von Ansible mit guten Beispielen, daher werde ich dieses Thema hier nicht weiter behandeln.

Über das Schreiben und (Wieder-)Verwenden von Rollen

Vor dem Schreiben von Playbooks und Rollen ist es immer eine gute Idee zu überprüfen, ob jemand anderes die Arbeit für Sie bereits erledigt hat. Für die gängigsten Anwendungen gibt es bereits Rollen in Ansible Galaxy. Wenn Sie dort nach Rollen suchen, sortieren Sie nach Stargazern (und vielleicht nach Downloads), um die beliebtesten (und hoffentlich gut gepflegten) Rollen zu finden. Es gibt einige Leute und Organisationen, die viele qualitativ hochwertige Rollen anbieten. geerlingguy, jdauphant, ANXS und (Eigenwerbung!) dev-sec bieten einige großartige Rollen an.

Wenn Sie eine Rolle erstellen, benutzen Sie ansible-galaxy init , um das initiale Verzeichnislayout zu erstellen. Behalten Sie dieses auch bei!

Wenn Sie alle hier aufgeführten Best Practices befolgen, sollten Ihre Rollen problemlos auf Ansible Galaxy und GitHub veröffentlicht werden können.

Dokumentieren von Rollen

Bei der Dokumentation von Rollen ist es am besten, das von ansible-galaxy init erstellte Template zu verwenden. Dort müssen Sie die Rolle und ihre Funktion beschreiben, die verwendeten Variablen auflisten und erklären sowie die benötigten Abhängigkeiten und Beispiele nennen. Ich versuche immer, die Variablen in Form einer Tabelle mit mehr Inhalt zu versehen, indem ich den Variablennamen, den Standardwert und eine Erklärung der Variable gebe:

| Name | Default Value | Description | | -------------- | --------------- | -----------------------------------| |`network_ipv6_enable ` | false |true if IPv6 is needed| |`ssh_remote_hosts` | [] | one or more hosts and their custom options for the ssh-client. Default is empty. See examples in `defaults/main.yml`.| |`ssh_allow_root_with_key` | false | false to disable root login altogether. Set to true to allow root to login via key-based mechanism.|

Andere Best-Practice-Überlegungen

Die Ansible-Verzeichnisstruktur

Wenn Sie Ihr Ansible-Verzeichnis strukturieren, können Sie im Grunde machen, was Sie wollen. Ansible bietet jedoch einige vernünftige Beispiele in der Dokumentation. Dieses Verzeichnis kann gleichzeitig auch als Git-Repository verwendet werden, welches wiederum von Jenkins oder AWX genutzt wird.

Für jedes Projekt versuchen wir, dieselbe Struktur zu verwenden, die in etwa so aussieht:

. ├── ansible.cfg ├── ansible_modules ├── group_vars │ ├── webservers │ └── all ├── hosts │ ├── webserver01 │ └── webserver02 ├── host_vars ├── modules ├── playbooks │ └── ansible-cmdb.yml └── roles ├── requirements.yml ├── galaxy └── dev-sec.ssh-hardening └── auditd ├── files │ ├── auditd.conf │ ├── audit.yml ├── handlers │ └── main.yml ├── meta │ └── main.yml └── tasks └── main.yml

Die ansible.cfg Datei

Die Datei ansible.cfg hat hauptsächlich Standardwerte. Diejenigen, die geändert werden müssen, um zur obige Verzeichnisstruktur zu gehören, sind die folgenden:

inventory = ./hosts library = ./ansible_modules/ roles_path = ./roles:./roles/galaxy

Ansible Collections

Seit Version 2.9. existieren in Ansible sogenannte Collections. Was das genau ist und wie man mit Collections umgeht, erfahren Sie im Artikel: Von einer Ansible-Rolle zur Collection – der Weg ist das Ziel.