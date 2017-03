Testing, aber richtig: Kugelsicheres Java EE mit möglichst wenig Entwicklerfrustration

„Wer testet schon gerne?“ Diese Frage stellt Sebastian Daschner in seinem Talk von der W-JAX 2016. Er spricht außerdem darüber, warum es unabdingbar ist, vollständige Systemtests durchzuführen und warum die meisten Integrationstests à la Arquillian überschätzt werden. Anhand von Live-Coding und Live-Testing führt er die Zuschauer in die Thematik ein.

„Wer testet schon gerne?“ Kugelsicheres Java EE mit möglichst wenig Entwicklerfrustration from JAX TV on Vimeo.

arbeitet als freiberuflicher Java Consultant, Softwareentwickler bzw. -architekt und programmiert begeistert mit Java (EE). Er nimmt am Java Community Process teil, ist in der JSR 370 Expert Group vertreten und entwickelt an diversen Open-Source-Projekten auf GitHub. Er ist ein Java Champion und arbeitet seit über sechs Jahren mit Java. Darüber hinaus benutzt Sebastian auch intensiv Linux und Containertechnologien wie Docker. Er evangelisiert Java- und Programmierthemen auf seinem Blog und auf Twitter unter @DaschnerS