Das waren die Technologie-Flops 2017

Ich finde das Modulsystem von Java 9 toll. Ich hätte mir aber gewünscht, dass mehr Features von OSGi mit Jigsaw in Java integriert werden. Robert Winkler – Softwarearchitekt und Lead Developer bei der Deutschen Telekom AG – Group Innovation in Darmstadt

Open Source und das Ende von monolithischen Plattformen haben viele Vorteile. Die Nachteile sind aber nicht zu vernachlässigen. Ich habe 2017 viel Zeit damit verbracht, Bugs wegen Inkompatibilitäten von Packages zu beheben, nach passenden Packages zu suchen, vernachlässigte Open Source Libraries durch Alternativen zu ersetzen, etc. Meiner Ansicht nach haben wir als Entwickler-Community in dieser Sache noch eine Menge Hausaufgaben zu erledigen. Rainer Stropek – software architects / www.IT-Visions.de

Ich finde das Konzept des Echo Show sehr spannend und eine sinnvolle Weiterentwicklung. Für mich als Entwickler sind die Möglichkeiten jedoch in einigen Bereichen noch nicht zufriedenstellend. Gerade was den Touch-Screen, den AudioPlayer und die VideoApp angeht. Da muss Amazon auf jeden Fall noch deutlich nachlegen, wenn sie viele neue Alexa Skills für den Echo Show im Programm haben wollen.

So richtig große Enttäuschungen gab es 2017 eigentlich nicht. Es kamen und gingen sehr viele Bibliotheken, Frameworks und Werkzeuge, was aber zu erwarten war. Der Trick, um Enttäuschungen zu vermeiden, war für mich, viele Dinge auszuprobieren und ihnen Zeit zu geben, sich zu bewähren. Außerdem waren die meisten Technologien, mit denen ich 2017 zu tun hatte, Open Source. Und hier lautet das Motto: Wenn dir etwas nicht passt, hilf mit es zu verbessern. Sebastian Springer – JavaScript-Entwickler bei MaibornWolff in München

Mein Flop ist weniger bezogen auf eine bestimmte Technologie oder Sprache, sondern vielmehr auf die Menschen drum herum. Man liest es ständig und überall, das Bashing auf Technologien („React ist besser als Angular“, „Vue ist besser React“, „Ihh JavaScript?! Ich schreib lieber [setze aktuelle highly sophisticated Sprache] ein, das ist viel besser“, …). Und mal ganz ehrlich: Es nervt doch wie die Sau, oder?

Jede Technologie ist für bestimmte Use Cases entwickelt worden und strebt bestimmte Ziele an. Wenn man natürlich für seine Use Cases die nicht so idealen Technologien einsetzt, klar, dann sind aus diesem Standpunkt heraus andere Dinge besser. Hier würde ich mir wünschen, dass man mal wieder „einen Schritt zurück geht“, mehr Verständnis für die Technologie entwickelt und wofür man diese einsetzt, bevor man pauschalisiert in eine Richtung ruft. Scheuklappen absetzen und immer wieder einen Blick über den Tellerrand wagen.