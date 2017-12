Techies dürfen alleine keine APIs bauen

API-Design ist keine Aufgabe für einen einzelnen, genialen Techniker. An der Entwicklung sollten Menschen aus verschiedenen Fachgebieten beteiligt sein. Denn aufgrund der steigenden Popularität von APIs wollen auch immer mehr Nicht-Techniker aus dem Marketing oder der Rechtsabteilung APIs einsetzen. In ihrer Keynote schlagen Flavia Sequeira und Ernst Naezer (beide ING) eine API-Design-Methodik vor, die eine solche Zusammenarbeit einfacher macht, und präsentieren mehrere API-Design-Perspektiven, die es erleichtern, bewusste Entscheidungen bereits im Vorfeld zu treffen.

Flavia Sequeira ist eine Softwareentwicklerin, die Architektin, Designerin und Denkerin geworden ist. Sie liebt Technologien, die in Gesellschaft, Wirtschaft und Organisationen einen Unterschied machen. Sie war von Anfang bei den APIs der ING Bank involviert und hat als Trainerin, Designerin und Entwicklerin an dieser Reise teilgenommen. In ihrer jetzigen Rolle gestaltet sie API Thinking. Sie ist der festen Überzeugung, dass ein Mix ais Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen Fortschritt schafft.