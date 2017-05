Tech-Trends: Ein Blick in die Entwicklerseele

Stack Overflow Trends

Stack Overflow ist so etwas wie die Psychiatercouch für Entwickler. Dort schütten sie ihr Herz aus und geben preis, welche Tech-Fragen ihre Seele bewegen; und die Community gibt Antwort. Die Plattform macht Einblicke in diesen Seelenzustand mit einem neuen Tool möglich. Mit Stack Overflow Trends können jetzt auch Nutzer erforschen, was die Community bewegt und was vielleicht weniger.