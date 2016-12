Die Tech-Highlights 2016

Was war 2016 dein persönliches Highlight in der Technologie-Welt?

Joachim Arrasz: Mein Highlight ist leider ein negatives. Aber warum sollten Highlights immer positiv sein? Ich würde sagen, die Tatsache das Oracle mal eben ein paar sehr relevante JSR und JCP gestrichen hat, ist schon ein Highlight wert. Aber die Entwicklung von OpenCypher mit anzusehen ist einer super Sache!

Lukas Eder: Mein persönliches Highlight war Oracles Entscheidung dockerbezogene Images kostenfrei auf GitHub zur Verfügung zu stellen. Sicherlich handelt es sich dabei nicht um die spannendste Neuerung der IT-Welt. Aber da ich in der Vergangenheit sehr mit der Installation von Oracle EE zu kämpfen hatte, macht es meine Arbeit viel einfacher. OK, das GitHub-Projekt hat Oracle bereits früher ins Leben gerufen, aber ich habe es erst 2016 für mich entdeckt.

Jonas Helming: Das war zu Beginn des Jahres das erste Release von Eclipse Che, eine ganz neue IDE und Plattform im Eclipse-Ökosystem. Natürlich haben wir uns sofort mit deren Erweiterungsmöglichkeiten beschäftigt.

Ivan Kusalic: Beruflich war das Jahr für mich wirklich toll: von spannenden Situationen mit der Modellbildung in Scala, über Herausforderungen beim Design von APIs, bis hin zu weitreichenden architektonischen Entscheidungen. Wenn ich mich aber für ein Highlight entscheiden muss, wäre das der Entwurf einer Architektur und die Implementierung eines hochverfügbaren Services, der empfindlich hinsichtlich der Datenkonsistenz ist und mehr als eine Milliarde Abfragen pro Monat verzeichnet.

Bernhard Löwenstein: Das ist einfach zu beantworten: Die Anschaffung eines humanoiden Pepper-Roboters und die anschließende Beschäftigung damit. Unser erster gemeinsamer Auftritt war bei der Kinderuni an der TU Wien. Meine beiden Vorträge wurden von über 400 Kindern gestürmt. Die jungen Forscher waren von meinem Roboternachwuchs natürlich sehr angetan. Es ist echt toll, was sich mit dem Pepper alles anstellen lässt. Ein weiterer Höhepunkt war für mich der Besuch des BMW-Produktionswerks in München. Alle reden über Industrie 4.0, dort findet sie statt!

Letztendlich verblassen aber diese Dinge, wenn ich sie mit meinem persönlichen Jahres-Highlight vergleiche: dem Besuch des Krüger-Nationalparks sowie einiger weiterer Tierparks in Südafrika. Damit erfüllte sich ein Kindheitstraum! Gottes wunderbare Geschöpfe – von den Big Five bis hin zu den Ugly Five – sind halt immer noch um Welten beeindruckender als all die von uns geschaffenen Technologien.

Steve Naidamast: Nach kurzer Bedenkzeit würde ich sagen, dass mein persönliches technisches Highlight in diesem Jahr die neue Version von MonoGame, eine cross-plattform, XNA-basierte Spiele-Engine war. Sie erlaubt es Entwicklern aller Genres, jede Art von Spiel in fast jeder Hauptprogrammiersprache zu programmieren. Mit dieser Low-Level-Bibliothek – die in etwa einen Schritt über DirectX steht – umgehen zu lernen ist nicht leicht. Aber es gibt genug Support für die Spiele-Engine, damit sich der Aufwand lohnt.

Dominik Obermaier: Ganz klar MQTT. Das schlanke IoT-Protokoll ist in der Verbreitung 2016 regelrecht explodiert und hat klassische Kommunikationsparadigmen auf den Kopf gestellt.

Kai Spichale: Meine persönlichen Highlights waren dieses Jahr Microservices und PaaS. Konkret war ich positiv von der SAP HANA Cloud Platform überrascht, die viele Vorteile für unsere Microservices-Architektur zeigte, die seit diesem Jahr auch produktiv im Einsatz ist. Zum Thema Microservices möchte ich das Buch von Eberhard Wolff weiterempfehlen.