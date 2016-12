Diese Tech-Geheimtipps sollten Sie sich ansehen

Nicht jede Technologie bekommt die Aufmerksamkeit, dir ihr gebührt. Deswegen haben wir unsere JAXenter-Experten nach ihren Geheimtipps gefragt. Vor allem Fremdsprachen wie TypeScript, Swift und Go bekamen viel Liebe ab. Und nicht jeder Geheimtipp hat direkt mit Technik zu tun.

Dein Geheimtipp: Welche Technologie hast du 2016 für dich entdeckt, die du auch anderen wärmstens ans Herz legen würdest?

Die JAXenter-Experten

Joachim Arrasz: “Weniger ist mehr” würde ich den anderen ans Herz legen. Technologien sind etwas, das man pflegen muss. Je mehr man davon hat, desto mehr Pflegeaufwand hat man. Aber wenn ich mich auf ein Tool oder vergleichbares festlegen muss, dann würde ich auf Neo4j zeigen. Aufgrund der großartigen Verbesserungen, die konkret mit Version 3 aufkamen. Aber auch OpenCypher ist sicherlich einen Blick wert.

Meine Tochter brachte mir bei nicht von früh bis spät den neuesten technologischen Trends hinterher zu laufen.

Lukas Eder: Ich schummle bei dieser Frage und empfehle eine Nicht-Technologie, die ich dieses Jahr entdeckt habe. Meine süße, kleine Tochter kam im Januar zur Welt und brachte mir bei, alles etwas langsamer anzugehen, weniger zu arbeiten – das heißt mehr Zeit mit ihr zu verbringen – und nicht von früh bis spät den neuesten technologischen Trends hinterher zu laufen. Man glaubt es kaum, aber 2016 war für mich ein produktiveres und finanziell interessanteres Jahr als das vorangegangene. Obwohl ich definitiv weniger gearbeitet habe!

Jonas Helming: TypeScript, das wir in der Entwicklung von JSON Forms einsetzen. Gerade für Entwickler aus der Java-Welt eine leichtgewichtige Möglichkeit die Nachteile von JavaScript auszugleichen.

Wir haben dieses Jahr sehr gute Erfahrungen mit der Verwendung von Akka Streams gemacht.

Ivan Kusalic: Wir haben dieses Jahr sehr gute Erfahrungen mit der Verwendung von Akka Streams für unseren wichtigsten Scala-Service gemacht. Obwohl das Verfahren noch recht neu ist, ist es bereits ziemlich stabil, entwickelt sich sehr schnell weiter, verfügt über eine immer aktivere Community und ein Kernteam aus Entwicklern, das sehr schnell reagiert. Man sollte Akka Streams meiner Meinung nach in Betracht ziehen, wenn man auf der JVM Streaming mit Back-pressure benötigt.

Mit TypeScript macht selbst JavaScript wieder Spaß.

Bernhard Löwenstein: So richtig ins Herz schloss ich heuer Angular 2 in Verbindung mit TypeScript. Man glaubt es kaum, aber da macht selbst JavaScript plötzlich – wieder – Spaß! Mit WildFly 10.1 machte ich auch ausgezeichnete Erfahrungen und kann ihn als Java EE-Applikationsserver nur wärmstens empfehlen. Weiterhin gefällt mir neuerdings die Gamification sehr gut und ich möchte dieses Prinzip zukünftig mehr in die Technologie-Workshops für Kinder und Jugendliche meiner gemeinnützigen IFIT-Organisation einfließen lassen. Hardwaremäßig reifte das Tablet im Jahr 2016 zu einem treuen Reisebegleiter von mir. Allerdings: Wo ist die verdammte Maus?

Andreas Monschau: 2016 war für mich stark geprägt von arc42: Ich habe es selbst in Projekten zur Architekturdokumentation verwendet und war mehr als begeistert als ich es in einem neuen Projekt beim Kunden schon im Einsatz sah. Mehr davon! Darüber hinaus habe ich mich vermehrt mit Microservices beschäftigt und hoffe da auch bald im Projektumfeld vernünftig loslegen zu können.

Apples Swift-Sprache ist seit der Veröffentlichung 2014 merklich erwachsen geworden.

Steve Naidamast: Als Microsoft .NET-Entwickler habe ich seit vielen Jahren keinen Sprachenwechsel durchgemacht, da es keine Gründe dafür gab. Natürlich bleibe ich dennoch was Sprachfortschritte angeht auf dem Laufenden. Apples Swift-Sprache ist seit der Veröffentlichung 2014 merklich erwachsen geworden und bietet sowohl den aktuellen Apple-Entwicklern als auch denen, die es gerne werden würden, deutlich einfachere Wege ihrer Leidenschaft nachzugehen. Swift ist ein Konstrukt aus vielen Sprachen und verbindet ihre Stärken, um eine C#/Java-ähnliche Umgebung zu schaffen. Der Umgang mit ihr ist weit einfacher zu erlernen als der mit Objective-C, was zuvor über Jahre hinweg Apples primäre Programmiersprache war.

Dominik Obermaier: Einer der positiven Entdeckungen in der Softwarewelt 2016 war für mich InfluxDB in Verbindung mit Graphana und Telegraf. Damit ist ein Server-Monitoring in Produktionsumgebungen extrem einfach und klappt auch mit sehr großen Datenmengen.

Die Programmiersprache Go fand ich 2016 sehr spannend.

Kai Spichale: Die Programmiersprache Go fand ich 2016 sehr spannend, denn sie bietet beispielsweise Objektorientierung ohne Klassenhierarchien und Vorteile für nebenläufige Anwendungen. Eine Go-Distribution umfasst außerdem essentielle Werkzeuge, beispielsweise zum Bau der Binaries, Testausführung und Paketverwaltung.