Die schlimmsten Tech-Enttäuschungen des Jahres

Dein Flop: Was war für dich 2016 die größte Enttäuschung der Technologie-Welt?

Die JAXenter-Experten

Joachim Arrasz: Oracles Entscheidungen welche JSR/JCP noch relevant sind. Java EE stirbt da gerade einen schnellen Tod.

Bei Java EE fällt es nicht schwer enttäuscht zu sein.

Lukas Eder: Bei Java EE fällt es nicht schwer enttäuscht zu sein. Ich meine, wie kann es sein, dass es eine Java Enterprise Version gibt, die sich noch immer auf keinen verpflichtenden JSON-Standard geeinigt hat? Ich schätze Java EE wird sich erst auf JSON-Standards einigen, wenn JSON gar nicht mehr relevant ist. Aber nicht, dass ich überrascht oder enttäuscht wäre. Ich bevorzuge es, nicht an Java-EE-Projekten zu arbeiten, da diese für gewöhnlich recht übertechnisiert sind.

Jonas Helming: Projekt Jigsaw oder das Java-Module-System! Auch wenn es zum aktuellen Stand der Entwicklung nicht mehr realistisch ist: Ich wünschte, Java 9 würde einfach ein “OSGi essential” umsetzen, das im Wesentlichen kompatibel ist, aber gegebenenfalls auf Dynamics verzichtet. OSGi funktioniert seit 15 Jahren, Jigsaw wird sei fünf Jahren verschoben!

Unsere Branche sucht im Grunde nach wie vor nach dem sprichwörtlichen Hammer, der jedes Problem zerschlägt.

Ivan Kusalic: Mich persönlich enttäuscht noch immer, dass viele technische Entscheidungen immer noch anhand von Hypes rund um bestimmte Technologien getroffen werden und nicht auf einem Verständnis dafür beruhen, wann der Einsatz dieser Technologien sinnvoll ist und welche Vor- und Nachteile sie mitbringen. Unsere Branche sucht im Grunde nach wie vor nach dem sprichwörtlichen Hammer, der jedes Problem zerschlägt. Ein Hammer ist natürlich ziemlich nützlich. Manchmal braucht man aber doch auch andere Werkzeuge. Lass mich zwei Beispiele geben:

1. Viele Menschen haben weiterhin ein recht oberflächliches Bild von Microservices. Microservices sind keine Wunderwaffe, sondern ein Architekturstil, der seine Vor- und Nachteile hat. Ich finde an dieser falschen Sichtweise auf Microservices besonders spannend, dass sie zwar am Ende eine gute Lösung darstellen können, aber häufig eingesetzt werden, bevor Bedarf daran besteht. Dadurch entstehen unverhältnismäßig hohe Kosten.

2. Die Geschichte rund um Left-Pad. Dazu muss man wohl nichts mehr sagen.

Bernhard Löwenstein: Als Mustang-Fahrer kann ich mir diesen Seitenhieb natürlich nicht verkneifen: Elektroautos. Wenngleich solche Autos im Gegensatz zu meinem Ponycar recht leise sind, herrschte hier medienmäßig erneut viel Lärm um nichts. Mir ist natürlich klar, dass wir uns nach Alternativen für den Verbrennungsmotor umschauen müssen, allerdings kann ich den Hype nicht nachvollziehen.

Einerseits wird so getan als wären Elektroautos besonders innovativ. Das sind sie eben nicht, denn bereits seitdem Autos fließbandmäßig gebaut werden, macht man sich bezüglich des Antriebs Gedanken. Wer das nicht glaubt, möge bitte das großartige “The Henry Ford”-Museum in Dearborn besuchen. Jetzt fehlt nur mehr, dass uns jemand weismachen will, dass den dampfbetriebenen Autos die Zukunft gehört und es für den Kauf solcher Fahrzeuge dann Förderungen vom Staat gibt.

Andererseits wird so getan als stünde endlos Energie zur Verfügung und bekämen wir diese geschenkt. Ich möchte jedenfalls nicht, dass wir uns wieder verstärkt der Atomenergie hinwenden. Diesen Trend gibt es aber international! Solange wir nicht wissen, wie wir den Atommüll entsorgen können, ist das den zukünftigen Generationen gegenüber absolut verantwortungslos.

Zusammengefasst: Es ist gut, dass an Elektroautos geforscht wird, aber bitte werte Politiker und Journalisten, hört endlich mit der unreflektierten Wiedergabe von Marketinginfos auf.

Andreas Monschau: Ich bin eigentlich ohne Erwartungen in das Jahr 2016 reingegangen, nachdem 2015 bereits einige Enttäuschungen für mich bereithielt. Nicht völlig unerwartet waren meines Erachtens die Security-Probleme im IoT-Umfeld. Ich hoffe, da wurden einige Augen geöffnet.

Die größte Enttäuschung ist die zunehmend unberechenbare Natur der Microsoft-Entwicklungsumgebung.

Steve Naidamast: Wie ich in vielen meiner Veröffentlichungen über die letzten Jahre hinweg bereits geschrieben habe, sehe ich die größte Enttäuschung in der zunehmend unberechenbaren Natur der Microsoft-Entwicklungsumgebung. Alles Neue scheint aufgenommen und in Visual Studio implementiert zu werden. Dadurch entfernt sich Microsoft von den eigenen Kernentwicklungskonzepten Schritt für Schritt. In diesem Sinne und durch den anhaltenden Support von ASP.NET MVC gefördert, wurden ebenso viele JavaScript-Frameworks zur Webentwicklung integriert. Während die Java-Community über viele Jahre mit den MVC-Paradigma als Standard-Antwort für Webentwicklung gearbeitet hat, lag bei Microsoft das eigene Paradigma in ASP.NET WebForms, das, trotz nicht annähernd so tiefem Low-Level-Design, die Prämisse ease-of-use hat. WebForms wurde zu einem sehr ausgereiften Produkt weiterentwickelt, und ist bis heute die machtvollste Art und Weise Datenbank-intensive Webapplikationen in vernünftigen Zeitintervallen zu entwickeln. Natürlich hat es auch seine eigenen Probleme, aber die hat MVC genauso.

Dominik Obermaier: Einer der größten Enttäuschungen ist für mich nach wie vor, dass viele Java-basierten Big-Data-Technologien Zookeeper oder ähnliche zentrale Registries benötigen, um vernünftig zu funktionieren. Das macht die Applikationen weniger resilient gegenüber Ausfällen und ein Deployment in redundant aufgebauten Rechenzentren ist damit fast unmöglich.

Kai Spichale: Mein Flop: MVC 1.0 wurde aus der Roadmap von Java EE 8 gestrichen. Das aktionsbasierte MVC-Framework wäre ein komplementärer Ansatz für JSF gewesen.