Die Zukunft des Stream Processing: Globale Apps, Event Stores und Serverless

Die bisher bekannten Use Cases von Stream Processing sind nur ein kleiner Vorgeschmack auf das, was noch kommen wird. Ben Stopford betrachtet Streaming-Plattformen aus einer Reihe von Blickwinkeln und bespricht, wohin sich dieser Bereich in Zukunft entwickeln wird – gerade im Hinblick auf globale Anwendungen, die ganze Regionen und Clouds umspannen, und den Patterns, die sich aktuell aus dem Bereich Event Storage entwickeln.

is a technologist in the Office of CTO at Confluent Inc (a company backing the popular Apache Kafka messaging system). He has two decades of experience in the field and has focused on distributed data infrastructure for the last half of it. He’s the author of the book „Designing Event Driven Systems,“ O’Reilly, 2018. Find out more at http://benstopford.com