The State of Microservices Maturity: Container werden zunehmend beliebter für Microservices

So steht es um Microservices

Im Juli 2018 führte O’Reilly Media im Zuge ihrer Software Architecture Conference eine Umfrage zu Microservices durch. Die Ergebnisse zeigen den aktuellen Status Quo in Bezug auf Microservices in Unternehmen – also in wie weit Unternehmen die Technologie nutzen, einschließlich ihren Praktiken und den Herausforderungen, mit denen sie sich konfrontiert sehen.