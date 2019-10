Gehaltsrechner von Stack Overflow: Wo verdienen Entwickler am meisten?

Was verdient ein Data Scientist in Deutschland oder Kanada? Welchen Unterschied macht die Berufserfahrung? Stack Overflow will darauf Antworten liefern und hat seinen Gehaltsrechner einem Update unterzogen. Er soll Entwicklern und Arbeitgebern repräsentative Gehälter für IT-Berufe anzeigen und ist auch für Deutschland verfügbar.

Stack Overflow hat seinen Salary Calculator, der seit drei Jahren existiert, seinem jährlichen Update unterzogen. Der Gehaltsrechner steht online zur Verfügung und basiert auf den Ergebnissen des diesjährigen Stack Overflow Developer Survey. Daten gibt es für insgesamt neun Länder, darunter die USA, Deutschland, Kanada, Frankreich und das Vereinigte Königreich.

Der Salary Calculator soll anzeigen, was verschiedene Entwicklertypen wie DevOps Engineers oder Frontend-Entwickler in der Landeswährung in den untersuchten Ländern verdienen. In manchen Fällen wurden auch spezifische Städte getrennt ausgewertet, zum Beispiel sollen Entwickler in Paris etwa 15 % mehr als im Rest Frankreichs verdienen. Die Ergebnisse werden jeweils als Perzentile angezeigt. Hier zum Beispiel das Ergebnis für einen Data Scientist in Deutschland mit Bachelorabschluss und drei Jahren Berufserfahrung:

Stack Overflow Salary Calculator. Quelle: Stack Overflow

Die wichtigsten Einflussfaktoren

Laut Stack Overflow haben der Standort, die Bildung, die Berufserfahrung, die verwendeten Technologien und die Art der Entwicklung die größte Aussagekraft für die Schätzung des Gehalts. Die Auswirkungen von Standort und Berufserfahrung wurden an den fünf Ländern demonstriert, die den größten Traffic auf Stack Overflow generieren sowie die meisten Teilnehmer im Survey stellen – USA, Deutschland, Kanada, das Vereinigte Königreich und Frankreich:

Die Gehälter sind demnach in den USA am höchsten, danach folgen mit einigem Abstand Deutschland und Kanada. Die Berufserfahrung wirkt sich wie erwartet grundsätzlich positiv auf die Höhe des Gehalts aus, vor allem in den ersten Jahren des Berufseinstiegs.

Ein weiterer wichtiger Prädiktor ist die Art der Entwicklung. Über verschiedene Länder hinweg zahlt sich DevOps am meisten aus, während zum Beispiel Frontend-Entwickler oder Datenbank-Admins am unteren Bereich der Skala zu finden sind:

Allerdings hat sich Stack Overflow die Daten differenzierter angeschaut und festgestellt, dass zum Beispiel Data Scientists und Data Engineers zwar ein hohes Gehalt erzielen, jedoch vor allem aufgrund ihrer hohen Bildung und Berufserfahrung. Sie verdienen nicht mehr als andere Entwicklertypen mit ähnlicher Bildung und Erfahrung.

Zur Modellierung des Gehaltsrechners wurde eine multiple lineare Regression auf die logarithmierten Einkommen angewendet. Allerdings räumt Stack Overflow ein, dass die Vorhersage einige Schwierigkeiten aufweist. In Ländern wie Indien oder Brasilien mit niedrigerem Einkommen sei sie unzuverlässiger als in Ländern wie Schweden oder Deutschland mit höherem Einkommen.

Weitere Details zur Methodik und Datengrundlage gibt es im Blogeintrag von Stack Overflow.