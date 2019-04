Stack Overflow Survey 2019: IT-Trends zu Sprachen, Gehalt und Tools

Auch in diesem Jahr führten die Betreiber der Internetplattform Stack Overflow ihre große Umfrage durch und förderten interessante Ergebnisse zutage. 88.883 Softwareentwickler aus 179 Ländern gaben Einblicke in ihren Einsatz der unterschiedlichen Programmiersprachen, IDEs und weiteren Tools.

Stack Overflow hat die Ergebnisse der – nach eigenen Angaben – weltweit größten Umfrage unter Entwicklern vorgestellt. Wie die Antworten der Entwickler aus Europa (36.073), Nordamerika (25,526), Asien (18.273), Südamerika (3.459), Afrika (2.850), Australien (2.434) und anderen Ländern (268) zeigen, ist Clojure weltweit die bestbezahlte Programmiersprache.

Wie sieht es bei den anderen Sprachen aus?

Programmiersprachen international

Ein Teil der Umfrage widmet sich den Programmiersprachen: Welche Sprachen sind beliebt, welche gut bezahlt?

Wie bereits 2018 klassifiziert Stackoverflow auch in diesem Jahr JavaScript als die am häufigsten verwendete Programmiersprache weltweit, und das seit sieben Jahren in Folge. 67,8 Prozent der Befragten gaben an, JavaScript am meisten zu nutzen. Daneben sind HTML (63,5 Prozent) und SQL (54,4 Prozent) gesetzt.

Beliebte und gut bezahlte Programmiersprachen

Geht es allerdings um die beliebteste Programmiersprache, macht Rust (83,5 Prozent) das Rennen. Ebenso wie Rust ist auch Python Wiederholungstäter und klettert auf den zweiten Platz, also einen Rang höher als im vergangenen Jahr. Damit ist Python die am schnellsten wachsende Programmiersprache. Anschließend folgen TypeScript, im vergangenen Jahr Platz 4 und Kotlin, 2018 auf Platz 2.

Das Interesse an Python zeigt sich nicht nur in der Kategorie beliebteste Sprache, sondern auch im Bereich der meistgesuchten Sprachen. Hier belegt Python (25,7 Prozent) zum dritten Mal in Folge den ersten Platz. Rang zwei belegt JavaScript (17,8 Prozent) gefolgt von Go (15 Prozent). Auf Ablehnung stoßen hingegen Visual Basic for Applications (75,2 Prozent) und Objective-C (68,7 Prozent). Sie wurden zu den unbeliebtesten Sprachen gewählt. Unbeliebt bedeutet, dass die Sprache genutzt wird, allerdings die Entwickler diese nicht mehr verwenden wollen.

Wie die Umfrage außerdem zeigt, verdienen Befragte, die mit Clojure (90.000 US-Dollar), F# (80.000 US-Dollar), Go (80.000 US-Dollar) programmieren am besten. Allerdings scheint es dabei regionale Unterschiede zu geben. In den USA zählen beispielsweise Scala-Entwickler zu den Top-Verdienern, mit einem Durchschnittsgehalt von 143.000 US Dollar pro Jahr.

Gehälter und Minderheiten in der Branche

Apropos Gehalt. Am meisten verdienen Engineering Manager (95.000 US-Dollar) und solche, die eine Ingenieurposition innehaben. Am wenigsten verdienen hingegen wissenschaftliche Mitarbeiter und Mobile-Entwickler.

Ein besonders Augenmerk hat Stack Overflow in diesem Jahr auf unterrepräsentierte Gruppen gerichtet. Wie die Ergebnisse zeigen, haben Frauen und Personen nichtbinärer Geschlechtsidentifikation im Schnitt mehr Erfahrung als Männer. So haben knapp 31 Prozent der Männer zwischen 5 und 9 Jahren Berufserfahrung. Bei den Frauen verfügen 34 Prozent und bei den Personen nichtbinärer Geschlechtsidentifikation 32 Prozent über den selben Erfahrungszeitraum. Dennoch sind 90 Prozent der Entwickler weltweit männlich.

Tools und Technologien

Im Bereich Web Frameworks kommen jQuery sowie React.js am häufigsten zum Einsatz. Allerdings sind React.js und Vue.js die beliebtesten. Die meistgenutzte Datenbank ist MySQL, bei den Plattformen steht Linux an der Spitze. Visual Studio Code macht bei den Entwicklungsumgebungen das Rennen.

Neu mit dabei ist der Themenbereich Blockchain. Trotz des Hypes der vergangenen Jahre gaben 80 Prozent der Teilnehmer an, Blockchain-Technologien nicht im Unternehmen zu nutzen. Kommen Blockchain-Technologien doch zum Einsatz, dann ohne Cryptocurrency (ca. 13 Prozent) und in Form von Produkten (4 Prozent).

Alle Einzelheiten zum Stack Overflow Survey 2019 stehen zum Nachlesen bereit.