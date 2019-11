Spring Boot mit Kotlin, Kofu und Koroutinen

Sébastien Deleuze stellt die offizielle Unterstützung für Coroutines in Spring (Framework, Boot, Data) sowie in Kofu vor. Ebenso spricht er über die Kotlin DSL, die im Spring Fu Inkubator entwickelt wurde, den er vor einigen Monaten erstellt hat. Es ermöglicht die explizite Konfiguration von Spring-Boot-Anwendungen und macht sie noch effizienter. Zudem gibt er ein Update zur Unterstützung von GraalVM Native Images in Spring-Boot-Anwendungen.

Sébastien is a Spring Framework and Reactor committer at Pivotal. He mostly works on Kotlin support across Spring portfolio, and on web and Reactive topics. He is also part of the MiXiT conference staff crew.