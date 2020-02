Spring Boot Autoconfiguration: Ein Blick Hinter die Kulissen!

Spring Boot kommt in vielen (neuen) Projekten zum Einsatz, aber die meisten Entwickler sind von der Magie etwas überfordert. Wie sich Spring Boot am besten nutzen lässt und wo eventuell Stolpersteine liegen, erklärt Marco Behler in seiner Session auf der W-JAX 2019 .

Ein Spring-Boot-Projekt aufzusetzen, ein paar Annotationen zu setzen, ist kein großes Problem. Aber was passiert da eigentlich intern genau?

„Eine Dependency hinzugefügt und ohne eine weitere Zeile Code fährt sofort ein Webserver hoch?“

„Wie kann es sein, dass ich ein paar wenige Properties in einer Datei definiere und sofort eine funktionsfähige Datenbankanbindung habe?“

„Wie funktioniert das überhaupt mit den ganzen Properties-Dateien? Wie findet Spring Boot diese überhaupt? Was genau konfiguriert Spring Boot damit?“

In diesem Live-Coding Vortrag wird nicht nur erklärt! Marco Behlers zeigt in seiner Session auf der W-JAX 2019 anhand von praktischem Code, wie Spring Boot’s Magie bzw. Autoconfiguration (inkl. Conditionals, Dependency Management etc. ) funktioniert und wie man sie ganz einfach nachbauen kann. Damit man sich in der nächsten Debugging-Session sicherer fühlt, wenn in Spring Boot etwas nicht so funktioniert, wie man es möchte.