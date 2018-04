15 Jahre Spring Framework – Ein Blick zurück und in die Zukunft

Der erste Konferenztag schließt mit der Keynote von Jürgen Höller. In seiner Abendsession mit dem Titel „Fifteen Years of Spring: Evolving a Java Application Framework“ rekapituliert er ab 20.00 Uhr (MESZ) die Entwicklung des Spring Frameworks über die letzten 15 Jahre. Ebenfalls Thema werden die sich ewig verändernden Ansprüche sein, die moderne Enterprise-Architekturen mit sich bringen.

Beschreibung der Session:

The Spring Framework originated from a book in 2002, becoming the most widely used application framework in the entire Java ecosystem within a few years… and holding that position to this day. This talk illustrates Spring’s evolution over fifteen years, adapting not only to five new JDK generations but also to ever-changing requirements in modern enterprise architectures.