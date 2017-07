Spring Boot goes Serverless: Spring Cloud Function vorgestellt

Pivotal hat ein neues Projekt für die Spring-Plattform angekündigt. Spring Cloud Function soll die Nutzung von Serverless-Technologien in Spring-Boot-Anwendungen vereinfachen. Was steckt dahinter?

Mit AWS Lambda hat alles begonnen, Google Cloud Functions, IBM OpenWhisk (jetzt Apache OpenWhisk) und Azure Functions haben nachgezogen: Mit dem Paradigma des Function-as-a-Service (FaaS) können Programmteile als Funktionen in der Cloud ausgeführt werden – ganz auf der Infrastruktur des Cloud-Anbieters, ohne eigene Server betreiben zu müssen (deshalb „serverless“).

Um auch im Spring-Boot-Kontext von diesem Konzept profitieren zu können, wurde das neue Projekt Spring Cloud Function ins Leben gerufen. Ziel ist es, ein einheitliches Programmiermodell für die Implementirung von Business-Logik mittels Funktionen bereit zu stellen, mit dem verschiedene Serverless-Anbieter angesprochen werden können.

Spring Cloud Function – Hintergrund

Spring Cloud Function verfolgt mehrere Ziele: Zum einen geht es darum, die Entwicklung der Geschäftslogik einer Anwendung von einer spezifischen Runtime-Infrastruktur zu abstrahieren. Der identische Programmcode soll somit etwa als Web-Endpunkt, Stream-Prozessor oder als Task ausführbar werden.

Zum anderen sollen typische Spring-Boot-Funktionalitäten wie automatische Konfigurierung, Dependency Injection oder Metriken für Serverless-Anwendungen verfügbar werden.

Mark Fisher von Pivotal stellt die Ausrichtung des Spring-Cloud-Function-Projektes genauer in einem Blogpost vor. Analog zum in Spring üblichen POJO-Programmiermodell wird ein Konzept namens Plain Old Functions eingeführt. Gemeint sind damit grundlegende Interfaces des Package java.util.function: Function , Consumer und Supplier .

Implementierungen dieser Typen können via Classpath Scanning als @Beans registriert werden. Spring Cloud Function stellt also eine Art Wrapper für @Beans des Typs Function, Consumer und Supplier bereit, mit dem diese als HTTP-Endpunkte oder, im Kontext von Messaging-Lösungen wie RabbitMQ oder Kafka, als Message Stream Listeners/Publishers ausgestellt werden können. Zudem können String-basierte Lambda-Ausdrücke dynamisch in @Beans-Funktionsinstanzen kompiliert werden.

Spring Cloud Function – ein Beispiel

Auf GitHub steht das folgende Code-Beispiel bereit, das von Google Cloud Function Gebrauch macht:

@SpringBootApplication public class Application { @Bean public Function<Flux<String>, Flux<String>> uppercase() { return flux -> flux.map(value -> value.toUpperCase()); } public static void main(String[] args) { SpringApplication.run(Application.class, args); } }

Es handelt sich hier um eine einfache Spring-Boot-Anwendung, die wie üblich lokal oder via CI-Build gebaut, getestet und gestartet werden kann. Das Interface Function stammt aus java.util . Flux ist ein Reactive Streams Publisher aus dem Projekt Reactor (die Basis des neuen, reaktiven Programmiermodells aus Spring 5). Die Funktion kann nun via HTTP oder einer Messaging-Lösung angesprochen werden.

AWS Lambda, OpenWhisk & More

Ein erste Version des Spring-Cloud-Function-Projekts steht auf GitHub bereit. Enthalten sind Adapter für AWS Lambda und Apache OpenWhisk. Die Serverless-Anbieter Azure Functions und Goolge Cloud Functions sollen folgen, sobald diese Unterstützung für Java anbieten.

Zur weiteren Vertiefung empfiehlt sich der Blogpost Introducing Spring Cloud Function von Mark Fisher.