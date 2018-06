Domain Events sind ein zentraler Aspekt des taktischen Domain-driven Designs und zudem noch die Basis für die Implementierung lose gekoppelter Microservices, die auf asynchrones Event Processing ausgelegt sind. In seiner Session von der W-JAX 2017 führt Michael Plöd, Principal Consultant bei innoQ, in das Konzept der Domain Events ein.

Michael Plöd erklärt in seiner W-JAX-Session, wie Domain Events modelliert und genutzt werden können, um eine lose Kopplung ohne synchrone Kommunikation von Microservices erreichen zu können. In Form eines Live-Codings setzt er das Konzept im Anschluss an den theoretischen Teil anhand eines konkreten Beispiels in die Praxis um. Hierbei werden wir Technologien wie Spring Boot, Spring Cloud Stream (Rabbit/Kafka) und Cloud Foundry verwenden, um anhand von Events und unterschiedlichen Modellierungsstilen von Events die Vor- und Nachteile des Ansatzes kennen zu lernen.

Spring Boot Microservices mit Domain Events from JAX TV on Vimeo.