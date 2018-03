Spring Boot 2 – eine Einführung: All die „kleinen“ Updates und Verbesserungen

Michael Simons ist Speaker auf der JAX 2018 und Autor des Buches „Spring Boot – Moderne Softwareentwicklung im Spring Ökosystem“, das beim dpunkt.verlag erschienen ist.

Spring Boot 2 basiert auf dem Spring Framework 5 und setzt damit Java 8 zwingend voraus. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass Spring Boot 2 nicht mehr auf Java 7 oder noch älteren Versionen der Programmiersprache betrieben werden kann. Das Spring Framework 5 selbst ist vollständig mit dem Java Development Kit 9 (JDK 9) kompatibel, sowohl zur Entwicklungszeit als auch hinsichtlich des Deployments und funktioniert auf dem Klassen- sowie auf dem Modulpfad.

Durch Spring Framework 5 wird das Java EE 7 API zwingend vorgegeben und das Java EE 8 API zur Laufzeit unterstützt. Das bedeutet: Es werden mindestens die Versionen Tomcat 8.5, Jetty 9.4 oder WildFly 10 vorausgesetzt. Unterstützt werden zudem Servlet 4, Validation 2.0, JPA 2.2 und JSON Binding 1.0, dies wurde bereits ausgiebig getestet.

Mit dem Upgrade auf Spring Framework 5 werden etliche als „deprecated“ markierte Klassen und Features entfernt. Dazu gehören Hibernate 3 und 5, Tiles 3, Portlet, Velocity, JasperReports, XMLBeans, JDO und insbesondere auch Guava. Ist Ihre Anwendung auf eines oder mehrere dieser Features angewiesen, bleiben Sie bei dem Spring Boot 1.5.x-Release-Zyklus. Das Spring Framework 5 bringt auch Neues: Schnittstellen sind durchgängig mit Nullable oder NotNullable annotiert, der Core-Container unterstützt funktionale Bean-Registrierung (die 4. Möglichkeit, Komponenten aufzubauen nach XML, Annotationen und der expliziten Java-Config).

Das neue WebFlux-Modul habe ich ausführlich vorgestellt, aber der Web MVC wurde ebenfalls aktualisiert: Er unterstützt die Servlet-4.0-Spezifikation, ist nun unabhängig vom Java Activation Framework, kann immutable Objects binden und vieles mehr.

Das Spring Framework 5 hat First-Class-Support für Kotlin in Form einer domänenspezifischen Sprache (DSL). Diese wird zur Konfiguration des Application Context, zum Routing für WebFlux und einer Vielzahl Anpassungen zur Nutzung von Sprach-Features genutzt. Diese Features umfassen etwa reifizierte Typen, um ständiges Casten zu vermeiden.

Während Spring Boot 2 standardmäßig noch JUnit 4 zum Testen nutzt, so unterstützt es über Spring Framework 5 die Plattform JUnit Jupiter vollständig und stellt SpringExtension , @SpringJUnitConfig und mehr zur Verfügung. Wer seine Kollegen ärgern möchte, kann nun @EnabledIf oder @DisabledIf auf dem CI-Server nutzen.

Major-Updates der folgenden Abhängigkeiten wurden ebenfalls vorgenommen:

Eine Hello-World-Anwendung wird in der Regel sehr einfach migriert sein. Meistens aber bestehen Anwendungen in der realen Welt aus mehr als einem Endpunkt. Allein die zahlreichen Upgrades von Upstream-Bibliotheken sind im Detail mit Vorsicht zu genießen.

Es spricht überhaupt nichts dagegen, neue Services mit Spring Boot 2 aufzusetzen. Spring Boot 2 ist seit über einem Jahr in der Entwicklung und als Autor eines Buches zu diesem Thema, war das eine recht interessante Erfahrung. Eine bestehende Anwendung sollte aber nicht einfach nur durch Änderung einer Versionsnummer in der Build-Datei aktualisiert werden.

Started as a dare, ended as a feature in @springboot 2.0! Animated Banners 😍 #SpringOne pic.twitter.com/PqSDSWHMze

— Brian Clozel (@bclozel) 5. Dezember 2017