Erster Meilenstein für Spring Boot 2: Wohin geht die Reise?

Interview mit Stéphane Nicoll, Software Engineer bei Pivotal

Der erste Meilenstein für Spring Boot 2.0.0 ist erreicht. Mit der Unterstützung für das Spring Framework 5 hält auch die reaktive Programmierung Einzug in Spring Boot. Wir haben auf der JAX 2017 mit Stéphane Nicoll (Pivotal) darüber gesprochen, wie sich die reaktive Programmierung in Spring Boot 2 äußert, und was uns bis zum finalen Release sonst noch erwartet.