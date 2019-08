Spring Boot 1.x in den Ruhestand versetzt – Spring Boot 2.2 auf dem Weg

Time to say good-bye

Vor einem Jahr wurde es angekündigt, nun ist es soweit: Spring Boot 1.x hat die Lichtung am Ende des Pfades erreicht und wird nun in den wohlverdienten Ruhestand versetzt. Doch keine Sorge, am 2.x-Zyklus wird fleißig gearbeitet. Spring Boot 2.1.7 ist gerade als aktuelle Minor-Version erschienen und auch die Veröffentlichung von Spring Boot 2.2 rückt immer näher.