Mit Soundwave AWS-Instanzen managen

Pinterest stellt neue CMDB vor

I AM NIKOM / Shutterstock.com

Vielen ist Pinterest eher als soziales Netzwerk bekannt, aber so wie auch bei Netflix, Facebook und Co. sitzen einige schlaue Köpfe in der IT-Abteilung, die regelmäßig mit neuen Tools daherkommen. Der jüngste Sprössling ist die Konfigurationsmanagement Datenbank (kurz CMDB) Soundwave.