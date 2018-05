Wie man als Entwickler besser kommuniziert – so klappt’s!

Kommunikation ist nicht weniger wichtig als technische Fähigkeiten. Fehler in Entwickler-Teams sind häufiger auf schlechte Kommunikation als auf technische Problemen zurückzuführen. Das schreibt zumindest Thibaud. Wie der Austausch besser funktionieren kann, zeigen diese fünf Tipps.

Im Berufsleben ist die Kommunikation auf drei Ebenen essentiell. Die Kommunikation unter Kollegen ist für eine produktive Zusammenarbeit notwendig. Nur durch regelmäßigen Austausch von Informationen können Arbeitsschritte geändert und zufriedenstellende Ergebnisse erreicht werden. Auch der Informationsfluss zwischen Vorgesetzten und Mitarbeitern muss funktionieren. Das richtige Kommunizieren der Schlüsselinformationen ist für die Umsetzung der Zielvorgaben entscheidend. Ebenso ist der Umgang mit Kunden und Geschäftspartnern für den geschäftlichen Erfolg notwendig. Wer im Beruf erfolgreich kommunizieren möchte, sollte für ausreichend Informationsaustausch auf diesen drei Ebenen sorgen.

Abgesehen von der Häufigkeit der Kommunikation ist die Weise des Informationsaustausches wichtig. Unterhält man sich Face-to-Face mit Personen, ist der Informationsverlust am Geringsten. Vom Telefon, über Chats bis hin zur E-Mail, nimmt der Informationsverlust weiter zu.

Natürlich sollte man auch das Zeitmanagement nicht außer Acht lassen. Doch hier gilt: lieber zehn Minuten telefoniert, als später einen Schritt nachholen. Wann immer es die Zeit zulässt, sollten persönliche Meetings, persönliche Telefonate und Gruppenmeetings bevorzugt werden.

Neben dem Austausch von Informationen ist vor allem die Aufnahme von Information ein wichtiger Skill für erfolgreiche Kommunikation. Man muss zuhören, was die andere Person sagt, um es verstehen zu können. Nur durch Zuhören besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen und auf Punkte einzugehen, die möglicherweise nicht richtig verstanden wurden. Die Basis guter Kommunikation ist effektives Zuhören!

Dass das Nachbessern beim Endanwender extra Geld und Ressourcen kostet, erleben Hersteller regelmäßig. Die langen Wege der Kommunikation über Vertrieb und Support wurden dabei zunehmend zum Problem für die Software-Hersteller. Regelmäßiges und konstruktives Feedback steigert die Produktivität und verbessert damit auch die Kundenzufriedenheit. Feedback ist daher ein Must-Have für gute Kommunikation.

Last but not least, kommen wir zu der Art, wie kommuniziert werden soll. Der Ton kann die ganze Stimmung des Gesprächs bestimmen. Wer eine Diskussion mit aggressiver Stimme beginnt, wird vom Empfänger eine ähnliche Reaktion erhalten. Was folglich auch den Informationsfluss unterbrechen kann. Der Ton der Stimme, die Lautstärke, das Gestikulieren hat einen Einfluss auf das Gespräch.

The same sentence can have a very different meaning depending on which words are emphasised and the tone of your voice. – Wikijob