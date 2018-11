Für viele, die Site Reliability Engineering betreiben, ist Googles gleichnamiges Handbuch die Heilige Schrift. Die dort beschriebene „Hierarchy of Service Reliability“ wird oft als die Anleitung angesehen, um eine zuverlässige und stabile Website zu erstellen. Doch ebenso oft müssen Entwickler und Teams feststellen, dass sich die SRE-Praktiken nicht eins zu eins umsetzen lassen.

Im Gespräch mit JAXenter-Redakteur Dominik Mohilo verrät Björn Rabenstein (Production Engineer), wie SRE-Praktiken an die Größe und die Kultur des Unternehmens angepasst werden können und welche Fehler es zu vermeiden gilt.

is a Production Engineer at SoundCloud and one of the main Prometheus developers. Previously, he was a Site Reliability Engineer at Google and a number cruncher for science.