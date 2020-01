Engpässe in serverlosen Anwendungen

In den letzten Jahren erfreuen sich verwaltete SaaS-Dienste, die in der Regel über APIs genutzt werden, zunehmender Beliebtheit. Sie bieten Entwicklern und Systemarchitekten auch Möglichkeiten zur Erstellung robusterer Anwendungen.

Mit dem Wachstum von Serverless-Anwendungen sind APIs noch nützlicher geworden, da die Ressourcen und die Laufzeit der Funktionen von Serverless begrenzt sind, was Sie manchmal dazu zwingt, sich für einen bestehenden Dienst zu entscheiden. Diese Dienste haben jedoch ein eigenes Verhalten, eine eigene Laufzeit und eine eigene Latenzzeit, was in vielen Fällen die Gesamtleistung Ihrer eigenen Anwendungen stark beeinträchtigt. Darüber hinaus können die Auswirkungen in Pay-per-Use-Umgebungen, die vielen Menschen heutzutage gefallen, enorm sein – eine Langsamkeit in einem verwalteten Dienst kann dazu führen, dass Sie am Ende eine überhöhte Cloud-Rechnung haben.