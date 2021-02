SaaS, Angular und effektivere Kommunikation – Unsere Top-Themen der Woche

KW 4

Die Pandemie quält die Welt noch immer – und hat die Art und Weise, wie wir arbeiten, deutlich durcheinandergewirbelt. Die neuen Anforderungen, da sehr viele im Home Office arbeiten, sind besonders in Sachen Kommunikation sehr hoch, gerade in Tech-Teams. Zum Beispiel auch in Bezug auf die Auswahl von Software-as-a-Service-Komponenten. Unterdessen stellte das Team von Angular in der vergangenen Woche neue Debugging-Hilfen vor. Zu all diesen Themen hat der aktuelle Wochenrückblick etwas zu bieten.