Moderne event-driven Workloads mit Knative

Knative besteht aus drei Hauptbereichen: Build, Serving und Eventing. In seiner Session auf der Serverless Architecture Conference gibt Roland Huß eine Einführung in die Komponente Knative Eventing und führt Sie durch eine End-to-End-Demo, die den Lebenszyklus ereignisgesteuerter Workloads auf Knative zeigt. Zudem erklärt er einiges zur Integration von Drittanbieter-Events und zu Systemen wie Apache Kafka. Überdies erfahren sie, wie Ihre Anwendung an einen Firehose angeschlossen werden kann und Ihren Dienst mit der Verarbeitung eingehender Ereignisse verbindet, wobei die eingebauten Knative-Funktionen für eine anforderungsgesteuerte Berechnung genutzt werden, so dass Dienste je nach tatsächlichem Durchsatz automatisch skaliert werden können, auch bis hinunter auf 0.

Wenn Sie daran interessiert sind, etwas über ereignisgesteuerte, serverlose Entwicklererfahrung auf Kubernetes zu erfahren, dann ist diese Sitzung genau das Richtige für Sie!