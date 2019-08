Eines der wichtigsten Features von Serverless-Architekturen sei die einfache Skalierbarkeit. Dieses Versprechen geistert im Serverless-Universum ständig umher. Doch wie steht es wirklich um die Skalierbarkeit hinsichtlich Serverless – Realität oder Mythos? Dieser Frage geht Mikhail Shilkov in seiner Session auf der Serverless Architecture Conference 2019 auf den Grund und zeigt, was es damit auf sich hat und was es dabei zu beachten gilt.

Funktions-as-a-Service (FaaS) Serverless werden als ereignisgesteuerte Anwendungen beworben, die in Tagen oder Stunden erstellt und dann auf Millionen von Nutzern skaliert werden können – alles für ein paar Dollar pro Monat. Ist die Skalierbarkeit damit ein gelöstes Problem? Begleiten Sie Mikhail Shilkov in seiner Sessiona auf der Serverless Architecture Conference 2019 auf eine Reise in die Tiefe. Er erklärt, wie die Skalierbarkeit bei Serverless funktioniert, die Unterschiede und Gemeinsamkeiten bei Cloud-Anbietern und was es zu beachten gilt.