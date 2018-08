Serverless glücklich mit Project Fn, Istio 1.0 & Extreme Java – Unsere Top-Themen der Woche

Wer braucht schon Server um glücklich zu sein? Nutzer des Fn Project von Oracle sicher nicht. Naja, wie das in Sachen Serverless ist, stimmt das natürlich nicht ganz. Aber Entwickler sollen sich so endlich auf das Wesentliche, das Coden, konzentrieren können. In seiner neuen Serie gibt Sven Ruppert eine Einführung in Oracles Container-natives Serverless Framework. Freunde von Microservices konnten sich ebenfalls in der letzten Woche freuen: Istio 1.0 erreichte die lang ersehnte Produktionsreife. Was in der vergangenen Woche noch spannend war, erfahrt ihr wie immer in unserem Wochenrückblick.

Der Begriff Serverless ist in aller Munde und meist verbunden mit einem der großen Cloud-Anbieter wie Amazon, IBM, Microsoft oder Google. Aber was kann man damit eigentlich machen? Wie funktioniert das ganze und wie kann man sich dem Thema nähern? Und noch wichtiger: Kann man Serverless auch ohne öffentliches Rechenzentrum verwenden? In unserer Artikelserie „Serverless glücklich“ geht Sven Ruppert, Developer Advocate bei Vaadin, auf diese und weitere Fragen ein und bietet einen Überblick über Oracles Fn Project.

„Vor ein paar Monaten hat ein Teilnehmer unseres Kurses ‚Refactoring to Java 8 Streams‘ diese Frage gestellt: Warum fügt try-with-resource keine unterdrückte NullPointerException hinzu, wenn die in try() deklarierte Ressource null ist? Eine interessante Frage. Als ich nach einer Antwort gesucht habe, ist mir etwas klar geworden,“ schreibt Java-Experte Heinz Kabutz. Was genau das war, erklärt er in diesem spannenden Artikel.

Die Furcht vor dem Service Mesh, also der fortschreitenden Unübersichtlichkeit einer Microservices-Architektur, ist in der Entwicklerwelt mittlerweile weit verbreitet. Abhilfe schafft bei Cloud-basierten Microservices-Anwendungen Istio, das nun in Version 1.0 erschienen ist. Damit wird die Microservices-Plattform endlich produktionsreif.



In unserer Interview-Reihe sprechen Experten der Enterprise-Java-Szene Klartext darüber, was sich im Laufe der letzten Wochen und Monate verändert hat und in welche Richtung sich Jakarta EE entwickelt. Zentrales Thema ist dabei unter anderem, wie Jakarta EE zum neuen Zuhause für Cloud-native Java werden soll.

Mit Vue.js gibt es schon wieder einen neuen Stern am JavaScript-Himmel? Aber wie lässt sich der denn nun wieder in den eigenen Toolstack integrieren? Am Beispiel von Spring Boot als populärem Vertreter moderner Java-Frameworks lässt sich sehr gut zeigen, wie das geht. Eine Einführung in alles, was man zum Leben mit Spring Boot und Vue.js braucht.