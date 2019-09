Serverless vs. Unternehmen: Wie Serverless uns zum *Ver*Lernen zwingt

Serverless verändert die Art und Weise, wie Software entwickelt, ausgeliefert und betrieben wird, grundlegend. Für viele Unternehmen wird dieser Wandel zu einer großen Herausforderung werden. Wie sich Serverless am besten mit bestehenden Unternehmenstrukturen vereinbaren und umsetzen lässt, zeigt Soenke Ruemplers in seiner Session auf der Serverless Architecture Conference 2019 .

Ganze Disziplinen und Teams könnten aufgrund von Serverless obsolet werden oder sich innerhalb von Unternehmen erheblich verändern. Doch was ändert sich mit Serverless genau? Worin zeigt sich der Widerstand gegen Serverless? Wie können wir unsere Unternehmensstruktur und unsere Mitarbeiter darauf vorbereiten, alte Muster und Verhaltensweisen, die in einer Serverless-Welt nicht mehr funktionieren, umzusetzen? Wie kann das *Ver*Lernen in Unternehmen institutionalisiert werden?

Diese Fragen beantwortet Soenke Ruempler in seiner Session auf der Serverless Architecture Conference 2019.