Serverless – was ist das und wozu taugt es? [Interview mit Niko Köbler]

Auf der JAX 2017 in Mainz sprachen wir mit Niko Köbler über die Basics von Serverless und die Vor- bzw. Nachteile der neuen Technologie. Der freiberufliche Entwickler gibt in unserem Gespräch zudem einen Einblick in die „Lessons learned“ und stellt klar, für welche Art von Anwendungsentwicklung sich Serverless eignet. Und wer sich für die Aktivitäten der JUG Darmstadt interessiert, erfährt im Videomitschnitt, was die Java User Group für dieses Jahr geplant hat.

Niko Köbler ist freiberuflicher Software-Architekt, Developer & Trainer für Java & JavaScript-(Enterprise-)Lösungen, Integrationen und Webdevelopment. Er ist Co-Lead der JUG Darmstadt, schreibt Artikel für Fachmagazine und ist regelmäßig als Sprecher auf internationalen Fachkonferenzen anzutreffen. Niko twittert über den Handle @dasniko