Serverless Architecture Conference 2019 eröffnet: „Es geht um nicht weniger als die Zukunft der Softwareentwicklung“

Nach über 10 Jahren sind wir zurück in den Niederlanden, und eine passendere Location als das zu dieser Jahreszeit neblige Den Haag hätten wir uns nicht aussuchen können. Das Nordseewetter passt deswegen so gut, weil wir, und die Welt der IT mit uns, noch immer ein wenig im Trüben fischen, wenn es um die Definition von Serverless geht. Eine einheitliche Definition ist auch deswegen so schwierig, weil Serverless für jeden etwas Anderes ist.

Einigkeit, so führte der Programm-Verantwortliche Sebastian Meyen in seiner kurzen Einführungskeynote aus, herrscht aber darüber, dass keinesfalls über Bare-Metal-Server mit all ihren Limitierungen gesprochen wird, wenn von Serverless die Rede ist. Auch virtualisierte Server sind mit dem Begriff nicht gemeint – es geht ja nicht um Virtualisierung, die ebenfalls mit einem Preis kommt und starken Einschränkungen unterliegt, z.B. müssen auch virtuelle Server gemanagt werden.

Worum geht es dann wirklich? Nun, grob gesagt geht es um die Cloud, bzw. die unterschiedlichen Möglichkeiten, die uns die Cloud-Anbieter heutzutage eröffnen. Die Serverless Architecture Conference 2019 handelt aber nicht nur von den verschiedenen Cloud-Anbietern und ihren Tools. Es gab zwar eine Zeit, da die Antwort auf die Frage, was Serverless denn eigentlich sei, immer „AWS Lambda“ lautete. Doch dieses Blatt hat sich mittlerweile gewendet. Jeder Cloud-Anbieter, der etwas auf sich hält, bietet heute die Möglichkeit, Serverless-Architekturen zu bauen.

Auf der Konferenz spielen Themen wie Backend as a Service (BaaS) genauso eine Rolle wie das Container-Universum, bestehend aus Docker, Kubernetes, Knative & Co. Dabei steht meist der Entwickler im Fokus, nicht die Operations/Admin-Seite, auch wenn der neue Ansatz auch für Operator und Admins neue Herausforderungen und Probleme mit sich bringt.

Fakt ist, so das Fazit der kleinen Konferenz-Einführung von Sebastian Meyen, dass der Einsatz von Serverless-Methoden es ermöglicht, nicht alles neu erstellen zu müssen. Entwickler werden nicht mit redundanten Aufgaben belästigt (etwa das 200. Payment-System zu bauen), stattdessen erstellen sie in einer Serverless-Architektur nur diese Services neu, die wirklich noch nicht existieren und „kleben“ dann die verschiedenen Services für die eigene Anwendung zusammen (Stichwort: Glue Code).

Dabei sollte man nicht dem Irrtum aufsitzen, dass das Erstellen einer Backend-Logik etwa obsolet würde. Es wird, so Sebastian Meyen, nur sehr sehr viel leichter. So oder so, das Serverless-Paradigma wird, da sind sich Speaker und Community einig, einen großen Einfluss darauf haben, wie wir in Zukunft Software erstellen werden.

Direkt im Anschluss an die Eröffnung folgte die Panel-Diskussion mit Nikhil Barthwal (Google), Niko Köbler (www.n-k.de), Ory Segal (Puresec) und Christian Weyer (Thinktecture). Das erste Thema, das dabei im Fokus stand, drehte sich um die Relevanz von DevOps. Niko Köbler stellte die These auf, dass die Ära von DevOps vorüber sei, was allerdings nicht bedeute, dass DevOps tot sei.

Im Gegenteil, in der Welt von Serverless würden die kulturellen Ideen und Ansätze von DevOps gnadenlos gelebt und umgesetzt. Dem schloss sich auch Nikhil Barthwal an, der bestätigte, dass die Prinzipien, auf denen DevOps basiert, bestehen bleiben. „Serverless hilft dabei, die wahre Bedeutung von DevOps herauszudestillieren. Denn im Zusammenhang von Serverless wird alles, was bei DevOps unwichtig war, abstrahiert“, fasste Ory Segal diesen Punkt zusammen.

As I have been asked at #sla_con whether I could repeat my statements from the opening panel, here we go:

Serverless is about simplifying, about lifting the abstraction (aka „The VB6 for Cloud architectures“, if you are coming from a Microsoft world 💡).

1/4@serverlesscon

— Christian Weyer (@christianweyer) 9. April 2019