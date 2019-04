Serverless-Anwendungen in Java: AWS Toolkit für IntelliJ veröffentlicht

Das AWS Toolkit for IntelliJ war im November 2018 während der re:Invent angekündigt worden und stand bisher lediglich als Preview-Version zur Verfügung. Jetzt hat das AWS Team die allgemeine Verfügbarkeit des Toolkit bekannt gegeben.

Neben der Erzeugung einer für das Deployment vorbereiteten Serverless-Anwendung gibt das Toolkit Hilfestellung beim Testen. Mittels eines Step-by-Step-Debuggers kann der Quellcode lokal in einer an AWS Lambda angelehnten Ausführungsumgebung getestet werden. Anwendungen lassen sich außerdem in verschiedene AWS-Regionen deployen. Lambda-Funktionen können direkt in der IntelliJ IDEA lokal oder remote aufgerufen werden.

Die Veröffentlichung steht im Kontext der Bestrebungen seitens AWS, Toolkits für verschiedene Programmierumgebungen bereit zu stellen. Das AWS Toolkit für PyCharm ist bereits allgemein verfügbar. Für das AWS Toolkit für Visual Studio Code existiert eine Preview-Version.

Das AWS Toolkit for IntelliJ wird unter der Apache-2.0-Lizenz entwickelt und steht auf GitHub zum Download bereit. Weiterführende Informationen zur Installation und Funktionsweise bietet die Release-Ankündigung.