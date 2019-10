Die 4 Säulen des Serverless First Mindsets

Wir sprachen mit Jared Short auf unserer Konferenz über die vier Säulen des Serverless First Mindsets. Außerdem klärt er in unserem Interview über die wahre Bedeutung von Knative auf und erläutert, warum Knative eigentlich gar nicht so wirklich mit „Serverless“ gleichzusetzen ist.

was an early contributor to the Serverless Framework, has been building and operating serverless technologies in production at scale since 2015, and is laser focused on helping companies deliver business value with a serverless mindset. As former Head of Developer Experience and Relations at Serverless, Inc. and currently working at Trek10, Inc. helping folks build and operate cloud native architectures, his day to day is all serverless all the time.