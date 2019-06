„Serverless ist für mich die logische Evolution von DevOps.“

JAXenter: Simon Wardley hat die wilde These aufgestellt, dass Container und Kubernetes nur eine Randerscheinung in der Geschichte der Softwareentwicklung darstellen und bald schon komplett obsolet werden könnten, da Serverless – wie einst Software – die Welt verschlingt. Wie stehst du dazu?

Soenke Ruempler: Container und Kubernetes werden nicht obsolet, aber für die meisten Leute unsichtbare Sub-Systeme werden. In Event-basierten (Serverless-)Anwendungen ist Compute/FaaS nur ein kleiner Teil. Der größte Anteil sind vom Cloud-Provider zur Verfügung gestellte Bausteine für z.B. Datenhaltung, Log-in/Identity, Queues, Event-Busse usw.

JAXenter: Bei Serverless geht es vor allem um die Skalierbarkeit und die damit verbundenen Kosten: Lohnt sich heute noch die Nutzung eigener Server oder ist das Preis-Leistungs-Verhältnis von Serverless unschlagbar?

Soenke Ruempler: Hier gehen die Meinungen weit auseinander. Vergleicht man reine „Hardware“-Kosten vs. Cloud-Provider-Kosten, so kann Serverless ab einer gewissen Skalierung sehr teuer scheinen. Rechnet man allerdings ein, was einem Serverless alles abnimmt – automatische Skalierung, HA built-in, ständige Weiterentwicklung der Services/Komponenten, automatisches Patching der Runtimes etc. – sieht es schon besser aus. Das „ersetzt“ mitunter ein gesamtes Ops-Team, was auch nicht gerade kostengünstig ist. Ich denke, es ist auch eine Mindset-Frage.

JAXenter: Zum Abschluss vielleicht ein kleiner Blick in die Kristallkugel: Welche Rolle wird Serverless im Jahr 2020 spielen?

Soenke Ruempler: Ich denke, der Trend ist unaufhaltbar, da es eine Evolution hin zur „Commodity“ ist. Mehr Leute werden erkennen, dass man mit Serverless schneller zum Ziel kommen und sich besser auf sein Business/Kernproblem konzentrieren kann. Die Frameworks reifen und somit auch die Praktiken.

JAXenter: Was war die Kernbotschaft deiner Session auf der Serverless Architecture Confernece, die jeder Besucher mit nach Hause nehmen sollte?

Soenke Ruempler: Serverless ist ein Weg, sich auf das Wesentliche und sein Business zu konzentrieren.

is co-founder of superluminar, a consultancy located in Hamburg, where he helps organizations to embrace technical and cultural change. He is always curious about the bigger picture, and how everything maps back to Deming all the time.