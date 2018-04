Selbstmanagement vs. Zeitmanagement: So bekommst du deine Arbeit besser in den Griff

Selbst ist das Tun!

Immer mehr Menschen leiden unter Stress am Arbeitsplatz. Die Anforderungen, die der Berufsalltag an uns stellt, sind immer schwieriger zu erfüllen. Es gibt zu viele Aufgaben, die in zu kurzer Zeit erledigt werden sollen. Eine schier unermessliche Flut an Problemen und Herausforderungen stürzen auf einen herab. Das Email-Postfach quillt über, der Kollege ist immer noch krank und das Helpdesk in Fernost kann deine PC-Probleme mal wieder nicht lösen. Motivation geht anders.