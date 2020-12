Cybercrime as a Service, Yarn & Women in Tech – Unsere Top-Themen der Woche

Letzte Woche fiel in fast ganz Deutschland Schnee. Gefühlt das erste Mal seit Jahren. Und ein eindeutiger Hinweis, dass wir uns mit großen Schritten den Winterferien und Weihnachten nähern. Und während wir dieses Jahr ob der Pandemie wohl eher weniger Angst vor Taschendieben in vollkommen überfüllten Einkaufszentren haben müssen, ist die Kriminalitätsrate online ungebrochen hoch. Mittlerweile kann man sich sogar ganze Söldnerteams engagieren. Dies und mehr in unseren Highlights der letzten Woche.

Seit Jahren wird Malware wie ein wirtschaftliches Gut angeboten. Und dieser Trend setzt sich fort: Die Hacker-Industrie bietet verstärkt nicht nur Tools an, sondern auch Gesamtpakete von Dienstleistungen. Eine Nachfrage ist gegeben, denn Advanced Persistent Threats (APTs) sind nicht einfach zu entwerfen, ermöglichen aber gezielte und profitable Angriffe. Die Opfer brauchen daher professionelle Hilfe.

In unserer Artikelserie „Women in Tech“ stellen wir inspirierende Frauen vor, die erfolgreich in der IT-Branche Fuß gefasst haben. Heute im Fokus: Interview mit Lauren Vaccarello, CMO von Talend.

Yarn 2.4 ist da. Das Update bringt ein wichtiges Feature für alle Entwickler mit, die ihre Dependencies auf bekannte Schwachstellen prüfen müssen: audit ist nun auch in der npm-Alternative verfügbar. Auch an der CLI-Ausgabe wurde gearbeitet.

Wo sich früher große, reichhaltige Clientanwendungen auf den Maschinen breitmachten, setzt man heute lieber auf weniger schwergewichtige Cross-Platform-Apps. Gleichwohl ist die Entwicklergemeinde damit juristisch nicht zum omnimodo facturus geworden, denn diese Verschiebung der Prioritäten ist die Folge der Umstände: Immer mehr findet online und in der Cloud statt.

In unserer Artikelserie „Women in Tech“ stellen wir inspirierende Frauen vor, die erfolgreich in der IT-Branche Fuß gefasst haben. Heute im Fokus: Jennifer Pankratz, Storywriterin, Gamedesignerin und PR-Mitarbeiterin bei Piranha Bytes.