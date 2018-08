Sicher ist sicher: Sensible Daten mit Spring Cloud Vault Config speichern und verwalten

Das Ausführen mehrerer Microservices-Instanzen als Docker-Images oder in der Cloud ist aktuell weit verbreitet. Aber wie sieht es mit der Anwendungskonfiguration und den sensiblen Daten aus? Andreas Falk, Managing Consultant bei der NovaTec Consulting GmbH, zeigt in seiner Session von der W-JAX 2017 , wie man die Anwendungskonfiguration mit Spring Cloud Config auslagern und sensible Daten sicher mit dem kürzlich veröffentlichten Spring-Cloud-Vault-Config-Projekt speichern kann.

Werden sensible Daten mehrfach in lokalen Konfigurationsdateien abgelegt? Werden dabei diese Daten womöglich immer noch unverschlüsselt im Klartext gespeichert? Falls die Daten wie z. B. Passwörter verschlüsselt sind, wo wird dann der Schlüssel für deren Entschlüsselung gespeichert? Werden Datenbankzugangsdaten regelmäßig geändert? Die und weitere Fragen beantwortet Andreas Falk in seiner Session von der W-JAX 2017. Nach einer allgemeinen Einführung in das Projekt Vault wird dargestellt, wie Spring Cloud Vault Config die Integration von Vault in die Anwendung vereinfacht. Nach dieser Session gibt es keine Ausreden mehr, Konfigurationen redundant immer wieder lokal abzulegen sowie sensible Daten unsicher zu verwalten. Dazu gibt es natürlich begleitend entsprechende Live-Demos, um die vorgestellten Konzepte in der Praxis zu zeigen.

Verteilte Konfiguration und Verwaltung sensibler Daten mit Spring Cloud Config und Vault from JAX TV on Vimeo.