Screwdriver besteht aus vier Komponenten: dem Frontend, einem Stateless API, dass sich um die Orchestrierung der User-Interaktionen und um Build-Operationen kümmert, die ausführenden Engines – wie Docker Swarm oder Kubernetes – und einem Launcher, der Commands innerhalb des Container ausführt und kontrolliert.

Zu den Haupt-Features gehören laut Entwicklern die vereinfachten Deployment Pipelines, unter anderem durch ein optimiertes sogenanntes Trunk Developement. Unter einem Trunk versteht man den Hauptentwicklungszweig einer Software. Außerdem hat man sich auf die einfache Handhabung von Rollbacks fokussiert.

Deployment Pipelines, die den Code kontinuierlich testen, integrieren und deployen, minimieren das Fehlerrisiko und die Zeit bis Entwickler Feedback erhalten. Das besondere an Screwdriver ist, so die Entwickler, dass es erlaubt, die Pipeline im Code Repository zu konfigurieren. Das vereinfacht den Prozess, denn es handle sich hier um ein Umfeld, das den Entwicklern vertraut ist. Das vereinfache auch die Code Reviews.

Wie das Screwdriver-Team in diesem Blogpost berichtet, nehmen sie Pull Requests als Startschuss für Tests. Einen formalen Weg für diese sehen sie als Basis für eine gute Qualität der Code Reviews. Und so soll Screwdriver das funktionale Testen des Codes in Code Reviews ermöglichen. Die Konfiguration dafür ist fest in der Pipeline verankert.

Um einfache Rollbacks zu ermöglichen, können Phasen der Pipeline nochmal abgerufen werden. So kann an einen früheren Punkt in der Produktion zurückgekehrt werden. Im Blogpost heißt es dazu:

We leverage features in our PaaS to handle the deployment, but we store and pass metadata to enable us to re-run from a specific git SHA with the same deployment data.