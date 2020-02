Neues aus dem Scala-Ökosystem: Scala 2 Community Build ist komplett

Scala 2.13.2 und Scala 2.12.11 werden in Kürze erwartet. Bis dahin gibt es allerdings bereits jetzt schon gute Neuigkeiten für Fans der Programmiersprache: Der Scala 2 Community Build ist komplett. Was der Community Build ist und was es sonst noch Neues gibt, haben wir uns angesehen.

Die funktionale und objektorientierte Programmiersprache Scala feierte vorigen Monat zwar erst den 16. Geburtstag, doch in den vergangenen Jahren hat sich ein reichhaltiges Ökosystem aus Tools und Bibliotheken rund um die JVM-Sprache gebildet. Der Scala Community Build ist eine Sammlung der Code-Basen der meistgenutzten Scala-Bibliotheken und wird vom Team hinter der Sprache verwaltet, gewartet und ggf. aktualisiert, wenn dies nötig sein sollte. Ziel des Ganzen ist es, dass die Sprache gemeinsam mit dem Ökosystem vorangetrieben werden kann – ein Committment, dass für den 2.13.x-Release-Zyklus nun abgeschlossen ist.

Scala 2 Community Build

Das Konzept des Scala Community Builds erinnert ein wenig an die regelmäßigen Simultaneous Releases: Der Build für Scala 2.13 setzt sich aktuell aus 209 Repositories zusammen, die insgesamt über 3,4 Millionen Zeilen Code enthalten. Allein im vergleich zum Vorgänger ist er somit um 24 Repos und 200.000 Zeilen Code gewachsen – oder um 550 Zeilen Code pro Tag. Auf GitHub lässt sich eine komplette Liste der enthaltenen Repositories einsehen.

Für Java-Entwickler, die auch Scala einsetzen, ist besonders die Kompatibilität zu JDK 11 und 14 wichtig – Java 11 als letztes Long Term Release und Java 14 als kommendes Major Release. Der Scala 2.13 Build ist, so Seth Tisue auf dem Blog von Scala, 100% grün in Bezug auf JDK 11, soll heißen, keine Probleme sind bekannt und keine Tests schlagen fehl. Für JDK 14 gibt es nur zwei Repositories, deren Tests fehlschlagen, wobei die Problematik dort bereits bekannt ist, die nichts mit Scala an sich zu tun haben soll.

Da Scala 2.14 wohl nicht nötig sein wird (JAXenter berichtete), ist der Scala 2 Community Build offiziell nun als fertiggestellt zu betrachten. Dies bedeutet allerdings nicht, dass die kommenden Sprachversionen (Scala 2.13.2 etwa oder 2.12.11) nicht unterstützt werden, der Build wird weiter auf Stand gehalten, mit größeren Änderungen ist allerdings nicht mehr zu rechnen.

Ausblick

Als nächstes stehen mit Scala 2.12.11 und Scala 2.13.2 zwei kleinere Bugfix-Versionen an, die am 26. Februar bzw. am 6. März erscheinen sollen. Wie viele Minor Releases für Scala 2.13.x noch erscheinen werden, ist unklar und hängt wohl auch damit zusammen, ob noch Fehler gefunden werden.

Unterdessen wird nicht nur an Scala 3 selbst gearbeitet, auch der Scala 3 Community Build befindet sich in der Mache. Der Community Build von „Dotty“ (Spitzname von Scala 3) enthält bisher 25 Repositories, ein Grundstein ist also bereits gelegt.

Weitere allgemeine Informationen zum Scala Community Build gibt es auf der Homepage von Scala, auf dem Blog stehen Details zum Scala 2 Community Build zur Verfügung.

