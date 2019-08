Mit Red Hats „Container-Commando“-Malbuch gegen den Stress

Wer hätte gedacht, dass sich eine Sammlung vorgedruckter Umrisszeichnungen, die mit Bunt-, Filz- oder Wachsmalstiften ausgemalt werden können, jemals durchsetzen würde. Mittlerweile dienen Malbücher nicht mehr nur der reinen Kinderbeschäftigung, sondern erfreuen sich auch bei Erwachsenen zunehmender Beliebtheit. Amerika widmet diesem wichtigen Thema daher gleich einen ganzen Feiertag, und so gilt der 2. August als „National Coloring Book Day“.

In der Pädagogik wird das Malbuch vor allem zur Förderung der Konzentration und Feinmotorik eingesetzt. Der kreative Aspekt steht hier eher im Hintergrund, was auch erklärt, weshalb Malbilder vor allem in der Erwachsenenbildung zum Stressabbau Anwendung finden.

Apropos Stress…

Auch der Alltag eines Entwicklers ist meist kein Zuckerschlecken. Das Telefon klingelt ohne Pause, das Postfach quillt über, man arbeitet an mehreren Projekten gleichzeitig und ist ständig dieser Zeitdruck. Jobs in der IT können hart sein.

Und wie wir spätestens seit den zahlreichen Brigitte-Ratgebern wissen, ist daher die richtige „Work-Life-Balance“ umso wichtiger. Doch wie lässt sich nach einem stressigen Arbeitstag wirklich abschalten? Das Zaubermittel heißt Entspannung. Egal ob Yoga-Übungen auf einem einsamen Berggipfel, Strickzirkel für Anfänger oder der Ironman für Hartgesottene – die Auswahl an Entspannungsmöglichkeiten reicht ins Unermessliche.

Für viele Menschen ließe sich da bestimmt etwas finden, aber nicht unbedingt für Entwickler. Denn wie zahlreiche Studien bestätigen: Entwickler verbringen auch ihre Freizeit gerne mit Entwickler-Themen!

Das Red-Hat-Malbuch

Das dachte sich wohl auch Red Hat und hat ein Malbuch entworfen. Aber natürlich malt man darin nicht irgendwas aus, nein, wir sprechen hier vom „Container-Commando“-Malbuch!

Die Illustrationen und die Storyline kreisen, wer hätte es gedacht, rund um das Thema Container. Hat man am Ende alles bunt bemalt, ist man sicherlich tiefenentspannt, und falls nicht, hält man zumindest ein (hoffentlich) schönes Comic in den Händen.

Wer nun von der Muse geküsst wurde, kann sich das Malbuch auf GitHub im PDF-Format herunterladen.