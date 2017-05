Tipps für den Einstieg in die Reaktive Programmierung [Interview mit Arthur Hupka]

Interview mit Arthur Hupka

Das Thema Reaktive Programmierung ist nicht neu, kommt in der JVM-Welt aber gerade erst so richtig in Fahrt. Arthur Hupka (ACTICO) gab auf der JAX 2017 eine Einführung in den neuen alten Programmierstil. Im Interview haben wir ihn gefragt, wie man die Hürden beim Ein- und Umstieg meistern kann. Vor allem das Umdenken auf Streams ist für ihn ein Knackpunkt.