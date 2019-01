Reactive Spring: Eine Einführung in die reaktive Programmierung

Eine der aufregendsten Einführungen dieser Spring-Generation ist die reaktive Programmierung, die auf Project Reactor aufbaut, um nachrichtengesteuerte, elastische, belastbare und reaktionsfähige Dienste zu unterstützen. Das neue Spring WebFlux Framework integriert ein MVC-ähnliches Komponentenmodell für die reaktive Verarbeitung sowie funktionale reaktive Endpunkte.

In ihrem Video auf der JAX 2018 zeigen Jürgen Höller und Josh Long zunächst die neue Netty-basierte WebFlux-Laufzeit, bevor sie anschließend den Einsatz von reaktiven Programmiermustern mit bestehenden Technologien wie Spring MVC diskutieren.

Reactive Spring von JAX TV auf Vimeo.

(@starbuxman) is the Spring Developer Advocate at Pivotal. Josh is a Java Champion, author of five books (including O’Reilly’s upcoming „Cloud Native Java: Designing Resilient Systems with Spring Boot, Spring Cloud, and Cloud Foundry“) and three best-selling video trainings (including „Building Microservices with Spring Boot Livelessons“ with Spring Boot co-founder Phil Webb), and an open-source contributor (Spring Boot, Spring Integration, Spring Cloud, Activiti and Vaadin).