Reactive Programming: Reactive Enterprise Java

Reactive Programming gewinnt in der Softwareentwicklung zunehmend an Aufwind. Auch die Enterprise-Java-Welt kommt nicht daran vorbei. Arne Limburg gibt in seiner Session auf der W-JAX 2018 einen Einblick und zeigt, wie das Programmiermodell funktioniert.

Reaktive Programming ist in der Enterprise-Java-Welt angekommen. Frameworks wie Akka und RxJava waren da Vorreiter, mit dem Reactive-Web-Framework von Spring 5 mit Project Reactor ist ein weiteres prominentes dazugekommen. Aber was steckt eigentlich hinter Reactive Programming? Wann ergibt der Einsatz Sinn und wie kann ich es in bestehende Anwendungen integrieren?

In seiner Session von der W-JAX 2018 gibt Arne Limburg eine kurze Einführung in das Programmiermodell, zeigt, was in Java 9 standardisiert wurde und stellt verschiedene Möglichkeiten vor, auch in älteren Anwendungen, die z. B. auf Java EE (6/7/8) basieren, Teile reactive umzusetzen. Außerdem wird ein Ausblick auf die (reactive) Zukunft gegeben. Dabei wird z. B. ein Überblick über den aktuellen Stand der Diskussion, um ein reactive API in JAX-RS und einen reactive JDBC-Treiber gegeben.