Re-Think IT: Kubernetes, Microservices, Serverless – CD, Container, Cloud?

Was ist eigentlich DevOps?

Um eine Definition von DevOps rang in seiner Eröffnungsrede Programm-Chair Sebastian Meyen. Denn so inflationär der Begriff DevOps momentan in der Szene gebraucht wird, so schillernd ist sein Bedeutungsgehalt.

Zusammen stark

Da ist zum einen der Ansatz, DevOps als Kollaborationskonzept zu sehen. Die oftmals getrennt voneinander arbeitenden Abteilungen Entwicklung und Operations sollen besser miteinander kommunizieren, sich als eine Einheit mit einem gemeinsamen Ziel verstehen. Insbesondere da Software-Systeme zunehmend komplex werden, scheint die einst vielleicht einmal sinnvolle Trennung der Abteilungen nicht mehr oportun zu sein.

Code, Container, Cloud

Zweitens ist DevOps auch ein Technologie-Thema: IT-Infrastruktur lässt sich heute zu einem großen Teil in Code abbilden. Deployment-Pipelines lassen sich automatisieren. Container-Technologien ermöglichen die Abstraktion von den individuellen Hardware-Gegebenheiten. In der Cloud wird das Backend zur Commodity, sagt Sebastian Meyen, und meint damit, dass die Zeiten, als das Technologie-Backend einen signifikanten Wettbewerbsvorteil gegenüber der Konkurrenz geboten hätte, vorbei sind. Über Erfolg oder Misserfolg entscheidet heute viel eher die Funktionalität im Frontend, die gelungene User Experience, die Interaktion mit den Kunden.

Transformation

Drittens gehört DevOps zum Komplex der digitalen Transformation. Die IT ist in vielen Märkten von einer reinen Hilfsdisziplin zu einem zentralen Asset aufgestiegen, ohne das Unternehmen ihre Geschäftsziele nicht erreichen. Die Unvorhersehbarkeit der Märkte erfordert einen neuen Grad der Reaktionsfähigkeit. Die DevOps-Bewegung beantwortet diese Herausforderung damit, das in der Software-Entwicklung viele Jahre lang bewährte Konzept der Agilität auf alle Bereich eines Unternehmen zu übertragen. Technologisch richtet man sich darauf ein, immer kürzere Time-to-Market-Spannen zu erreichen, um Kunden-Feedback und Marktveränderungen schnell berücksichtigen zu können.

Um all das – und natürlich noch viel mehr -, geht es auf der DevOpsCon 2018, die unter dem Motto „Re-Think IT“ in München stattfindet. JAXenter ist dabei und berichtet live vor Ort.